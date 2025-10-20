Резник расстроен поведением Чеботиной на его концерте: "Вышла в слишком откровенном наряде"

Чеботина расстроила Резника откровенным нарядом на его концерте

Поэт-песенник Илья Резник выразил сожаление по поводу появления на его творческом вечере Люси Чеботиной. Вокальные таланты певицы он комментировать не стал. А вот внешний вид Чеботиной его, мягко говоря, покоробил.

Чем задела Резника Чеботина?

Илья Резник рассказал, что включить выступление Люси Чеботиной в его творческий вечер в Москве предложили организаторы. Щепетильный 87-летний Илья Рахмиэлевич был не против. Но решил изучить бэкграунд вокалистки.

"Совсем недавно она отметилась в весьма откровенном наряде на какой-то вечеринке с тазами черной икры", — рассказал Илья Резник MK.RU.

Речь идет о вечеринке Ксении Собчак в стиле нулевых годов в Москве. На ней собрался весь бомонд. Отметилась на празднике и Люся Чеботина.

Узнав такие новости, Илья Резник хотел отказаться от участия Чеботиной в его концерте. Но потом все-таки согласился. С условием, что певица выйдет на сцену в подобающем виде. Но!

"Организаторы концерта, видимо, не смогли повлиять на нее. Вышла в слишком откровенном наряде", — посетовал Илья Резник.

Илья Резник. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Чем известна Люся Чеботина

28-летняя Люся Чеботина — певица и автор песен. Ей принадлежит хит 'Монако', 'Голливуд' и другие. Чеботина записала совместный трек с Филиппом Киркоровым 'Королева'.

Киркоров восхищался Чеботиной. Он говорил, что она заменит со временем Аллу Пугачеву. Поклонники же в ответ заявили, что сами решат, кого им любить.

А вы как считаете, артисты должны выходить на сцену в строгих нарядах или могут позволить себе фривольности? Ответьте в комментариях.

