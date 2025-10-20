Резник расстроен поведением Чеботиной на его концерте: "Вышла в слишком откровенном наряде"
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Чеботина расстроила Резника откровенным нарядом на его концерте
Поэт-песенник Илья Резник выразил сожаление по поводу появления на его творческом вечере Люси Чеботиной. Вокальные таланты певицы он комментировать не стал. А вот внешний вид Чеботиной его, мягко говоря, покоробил.
Чем задела Резника Чеботина?
Илья Резник рассказал, что включить выступление Люси Чеботиной в его творческий вечер в Москве предложили организаторы. Щепетильный 87-летний Илья Рахмиэлевич был не против. Но решил изучить бэкграунд вокалистки.
"Совсем недавно она отметилась в весьма откровенном наряде на какой-то вечеринке с тазами черной икры", — рассказал Илья Резник MK.RU.