Резник расстроен поведением Чеботиной на его концерте: "Вышла в слишком откровенном наряде"

Поэт-песенник Илья Резник выразил сожаление по поводу появления на его творческом вечере Люси Чеботиной. Вокальные таланты певицы он комментировать не стал. А вот внешний вид Чеботиной его, мягко говоря, покоробил.

Чем задела Резника Чеботина?

Илья Резник рассказал, что включить выступление Люси Чеботиной в его творческий вечер в Москве предложили организаторы. Щепетильный 87-летний Илья Рахмиэлевич был не против. Но решил изучить бэкграунд вокалистки.

"Совсем недавно она отметилась в весьма откровенном наряде на какой-то вечеринке с тазами черной икры", — рассказал Илья Резник MK.RU.

Речь идет о вечеринке Ксении Собчак в стиле нулевых годов в Москве. На ней собрался весь бомонд. Отметилась на празднике и Люся Чеботина.

Узнав такие новости, Илья Резник хотел отказаться от участия Чеботиной в его концерте. Но потом все-таки согласился. С условием, что певица выйдет на сцену в подобающем виде. Но!