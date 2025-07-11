Кушанашвили в ужасе от внешнего вида Кадышевой: "Болезненно выглядит"

Журналист Отар Кушанашвили раскрыл правду о певице Надежде Кадышевой. Все рассуждают о ее популярности и высоких доходах. И только Кушанашвили обратил внимание на внешний вид вокалистки. Он считает, что она выглядит опасно плохо.

Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу 'Каково?!' высказался о певице Надежде Кадышевой. Он указал на внешность исполнительницы. Кушанашвили дал понять, что встревожен состоянием 66-летней знаменитости.

По его словам, так плохо выглядеть может только очень больной человек. Кущанашвили удивлен отношением к певице ее близких людей.