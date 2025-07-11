Кушанашвили в ужасе от внешнего вида Кадышевой: "Болезненно выглядит"

Журналист Отар Кушанашвили раскрыл правду о певице Надежде Кадышевой. Все рассуждают о ее популярности и высоких доходах. И только Кушанашвили обратил внимание на внешний вид вокалистки. Он считает, что она выглядит опасно плохо.
Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу 'Каково?!' высказался о певице Надежде Кадышевой. Он указал на внешность исполнительницы. Кушанашвили дал понять, что встревожен состоянием 66-летней знаменитости.
По его словам, так плохо выглядеть может только очень больной человек. Кущанашвили удивлен отношением к певице ее близких людей.
"Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее", — уверен Отар Кушанашвили.
Надежда Кадышева и ее муж Александр Костюк. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Надежда Кадышева не планирует снижать обороты. И тем более сворачивать концертную деятельность. Сейчас она находится на подъеме. Еще недавно под хиты Надежды Кадышевой зажигали выпускники школ на фестивале 'Алые паруса' в Санкт-Петербурге.
А уже в конце июля певица вновь выступит в городе на Неве с масштабным шоу. Специально для него создаются новые костюмы. Надежда Кадышева готовится удивить публику не только хитами, но и умопомрачительными нарядами.
Певица вошла в топ самых дорогих артистов России. О ее гонорарах за выступления ходят легенды.
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