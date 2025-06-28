Как Надежда Кадышева с «Золотым кольцом» зарабатывает миллионы на старых песнях

Теперь певица собирает площадки, куда можно продать не меньше 10 тыс. билетов. Хит про веночек Кадышева и «Золотое кольцо» выпустили 20 лет назад. А теперь песня вновь стала кормилицей семьи и коллектива. Как «Кольцо» докатилось, а веночек «доплыл» до такой шикарной жизни.

Интерес к творчеству Надежды Кадышевой достиг пика этим летом. Поэтому теперь помимо привычных для Надежды Никитичны концертных площадок на 4 - 5 тыс. зрителей она дает сольники на самых больших площадках регионов. Билеты разбирают активно. На концерт Надежды Кадышевой в «Лужниках» 20 июня 2026 года планируется продать около 75 тыс. билетов.

Стандартный гонорар за стадионный концерт в Москве популярного артиста стартует от 50 млн руб., в регионах - от 20 млн руб. Остаются в графике Кадышевой и привычные для ее прошлой жизни площадки с наполняемостью зала до 6 тыс. зрителей.

В этом случае средний гонорар коллектива «Золотое кольцо» за концерт - 3 млн руб. На свадьбах, юбилеях и прочих частных мероприятиях часовое выступление ансамбля стоит в среднем 8 млн руб. Заказы на частные вечеринки берут избирательно - берегут Кадышеву от чрезмерных нагрузок.