Как Надежда Кадышева с «Золотым кольцом» зарабатывает миллионы на старых песнях

Теперь певица собирает площадки, куда можно продать не меньше 10 тыс. билетов. Хит про веночек Кадышева и «Золотое кольцо» выпустили 20 лет назад. А теперь песня вновь стала кормилицей семьи и коллектива. Как «Кольцо» докатилось, а веночек «доплыл» до такой шикарной жизни.
Интерес к творчеству Надежды Кадышевой достиг пика этим летом. Поэтому теперь помимо привычных для Надежды Никитичны концертных площадок на 4 - 5 тыс. зрителей она дает сольники на самых больших площадках регионов. Билеты разбирают активно. На концерт Надежды Кадышевой в «Лужниках» 20 июня 2026 года планируется продать около 75 тыс. билетов.
Стандартный гонорар за стадионный концерт в Москве популярного артиста стартует от 50 млн руб., в регионах - от 20 млн руб. Остаются в графике Кадышевой и привычные для ее прошлой жизни площадки с наполняемостью зала до 6 тыс. зрителей.
В этом случае средний гонорар коллектива «Золотое кольцо» за концерт - 3 млн руб. На свадьбах, юбилеях и прочих частных мероприятиях часовое выступление ансамбля стоит в среднем 8 млн руб. Заказы на частные вечеринки берут избирательно - берегут Кадышеву от чрезмерных нагрузок.
Такой Надежда Никитична была 20 лет назад, когда и появился «Веночек». Фото: Александр Келтик/Global Look Press
Продюсер Илья Саглиани так объясняет нам новую волну популярности Кадышевой: «Народная песня теперь вышла в жанр популярной музыки, мы все знаем прекрасную Татьяну Куртукову.
И, конечно, гораздо дольше Надежду Кадышеву - она легенда, певица, которая много лет популяризирует жанр народной песни. На волне интереса к жанру - интерес к ее творчеству. Этот интерес получил мощную поддержку молодежи благодаря тому, что в Сети сразу два хита народной артистки стали вирусными».
Речь о песнях «Плывет веночек» и «Течет ручей», которые в прошлом году стали вирусными в Сети, по их мотивам блогеры сняли тысячи роликов. На этой музыкально-сетевой волне вдруг опять стал модным почти весь старый репертуар Кадышевой.
Его поют в караоке, крутят на радио, Надежду Никитичну приглашают на популярные музыкальные фестивали и мероприятия. Исполнительница и ее группа нарасхват, поэтому билеты на стандартные площадки разлетались моментально.
Еще весной блогер Ида Галич хвасталась, что успела купить билеты в партер на концерт «Золотого кольца» в августе в Москве. Инфлюенсеры теперь часто хвастаются роликами с концерта Кадышевой.
Надежный тыл Кадышевой
С мужем Александром и сыном Григорием на музыкальном фестивале. Фото: Наталья Шатохина/NEWS,ru Global Look Press
Гонорары Кадышевой за минувший год выросли более чем в 2 раза. А вот райдер «Золотого кольца» на гастролях остался скромным для больших звезд. Бизнес-класс определенной авиакомпании или СВ поезда, иномарка не старше трех лет с некурящим водителем, номер люкс в отеле 5 звезд, куда доставляется еда из ресторана гостиницы, в гримерках должна быть вода без газа, молоко определенных брендов и фрукты.
Появилась допохрана у сцены после концерта в Иванове этой весной. Тогда зрительница выскочила на сцену и обняла звезду, коллеги Кадышевой по ансамблю легко «сняли» зрительницу с шеи певицы - народная артистка не пострадала. Теперь на концерты требуют профессиональную охрану, которая не теряет бдительности после того, как закрывается занавес.
Надежный тыл, а также правая и левая рука Надежды Кадышевой - ее муж и сын. Создатель и руководитель ансамбля.