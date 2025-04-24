Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой звездой в России

Раскрыты гонорары певицы Надежды Кадышевой. 65-летняя знаменитость сейчас очень востребована у поклонников, благодаря своему репертуару, который отсылает к фольклору.

Дела у Надежды Кадышевой и коллектива «Золотое кольцо» пошли в гору. Только за последнее время, стоимость концертов Надежды Кадышевой выросла с 1 миллиона рублей до трех. А летом и вовсе за одно выступление Кадышева будет зарабатываться порядка 20 миллионов рублей. Настолько она востребованна у поклонников!

«На летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15-20 млн рублей (в зависимости от места проведения закрытого праздника)», — цитирует «КП» промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова.

Промоутер добавил, что муж Надежды Кадышевой Александр Костюк — невероятно талантливый автор, который напишет еще не один хит.

В последнее время имя Надежды Кадышевой всплывает в СМИ не только в связи с ее грандиозным возвращением на большую сцену. В личной жизни Надежды Кадышевой имеются скандальные эпизоды, связанные с ее сыном Григорием Костюком. Так, недавно и Григория, и Надежду Кадышеву в нежелании общаться со своим сыном и внуком обвинила бывшая невестка звездной семьи Габриелла Мерман. Она рассказала, что Григорий Костюк бросил ее беременной, не помогает и не желает знать своего наследника.