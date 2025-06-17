Суммы гонораров Надежды Кадышевой впечатляют: вошла в топ самых дорогих артистов

Озвучены гонорары Надежды Кадышевой за одной выступление на частной вечеринке. Артистка сейчас входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых звезд.

Как сообщает kp.ru, Кадышева и ансамбль 'Золотое кольцо' соглашаются выступать за 7-8 миллионов рублей. Артисты соглашаются не на все мероприятия. К заказчикам относятся очень избирательно.

Аналогичная история и с другой звездой, Ириной Аллегровой. Певица сейчас почти не появляется на публике. Но на частные праздники соглашается. Звезда за час своего выступления берет порядка 10 миллионов рублей. Аллегрова тоже строго относится к выбору мероприятия. Соглашается выступать далеко не на каждом, куда ее приглашают за деньги.

В десятку самых востребованных звезд сегодня входят Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, Сергей Жуков, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Анна Асти, Дима Билан, Баста, Владимир Пресняков.

Все эти исполнители берут за свои выступления от 5 до 10 миллионов рублей.

Часто на частные вечеринки получают приглашения Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев.