Кто заменил Игоря Золотовицкого в Школе-студии МХАТ: на радость Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов неожиданно получил новый статус в главном театральном вузе страны. Он заменил ушедшего из жизни Игоря Золотовицкого. Какая роль доверена теперь мужу Ксении Собчак?

Богомолов стал исполняющим обязанности ректора

Пока режиссер назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своих соцсетях.

"Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов", — такая запись появилась в личном блоге Любимовой.

Таким образом, именно Богомолов сейчас занимает пост руководителя легендарного учебного заведения в статусе и.о. ректора.

Реакция Ксении Собчак

На новость уже отреагировала супруга Константина Богомолова, Ксения Собчак. Она сделала короткий, но выразительный пост. Собчак дала понять, что рада новому назначению мужа. Правда, уточнять, что именно она имеет в виду, Ксения не стало. Но в свете последних событий и так понятно, о чем идет речь.

"Сегодня какой-то очень хороший день", — написала Собчак в своем телеграм-канале.

История руководства Школой-студией МХАТ

Игорь Золотовицкий возглавил Школу-студию МХАТ в 2013 году, сменив на посту ректора Анатолия Смелянского. Он сам является выпускником Школы-студии. Много лет Игорь Золотовицкий преподавал в ней актерское мастерство. Также он работал в Московском художественном театре имени Чехова.

За время его руководства Школа-студия МХАТ сохранила статус одного из ключевых театральных вузов страны. При Золотовицком были обновлены образовательные программы и усилено взаимодействие с МХТ имени Чехова. Была продолжена традиция мастерских ведущих режиссеров и педагогов.

Он неоднократно подчеркивал важность преемственности школы и сохранения художественных традиций. При этом он говорил о развитии современного театрального образования.

Что случилось с Игорем Золотовицким?

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался 14 января. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Игорю Золотовицкому было 64 года.

Он скрывал свой смертельный диагноз от всех. Игорь Золотовицкий не хотел, чтобы окружающие знали, как ему плохо и тяжело. Позитивный настрой он сохранял до последних мгновений жизни.

Сыновья Золотовицкого на прощании с ним рассказывали о его последних словах. Когда Золотовицкого забирали в реанимацию, врачи поинтересовались его самочувствием. Игорь Яковлевич в ответ поднял вверх большой палец и произнес: "Во!".

Коллеги и близкие Игоря Золотовицкого восхищались его добротой, жизнелюбием и умением радовать всех, кто был рядом. Иван Ургант признавался, что Золотовицкий всегда всех спасал.

"Он никогда никого не обижал. Все всегда смеялись и радовались, когда он появлялся", — говорил Ургант на прощании с Золотовицким.

А вы как относитесь к тому, что Константин Богомолов станет ректором Школы-студии МХАТ? Ответьте в комментариях.