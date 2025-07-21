Константин Богомолов стал заслуженным деятелем искусств

Режиссер Константин Богомолов и супруг Ксении Собчак удостоен высокого звания. Он стал заслуженным деятелем искусств.

Звание приурочено к юбилею режиссера. 23 июля Константину Богомолову исполнится 50 лет.

С 2019 года Константин Юрьевич возглавляет Театр на Малой Бронной. А в 2024-м году он стал худруком Театра Романа Виктюка. Учреждение, правда, сменило свое название.

Указ о присвоении Богомолову высокого звания подписал Президент России Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Особо отмечено, что звание Константину Богомолову присвоено "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Как режиссер Богомолов дебютировал больше двадцати лет назад, в 2002 году. В разные годы он служил в Московском театре Олега Табакова, работал помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова, режиссером московского театра 'Ленком'.

Константин Богомолов использует нестандартные подходы в своих постановках. Его спектакли практически всегда вызывают общественный резонанс.

Что касается личной жизни режиссера, то он счастлив в браке с журналисткой Ксенией Собчак. В сентябре исполнится шесть лет со дня их свадьбы.

А ранее был женат на актрисе Дарье Мороз. У бывших супругов есть дочь Анна, ей 14 лет.