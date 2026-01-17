Иван Ургант расплакался на прощании с Игорем Золотовицким: "Он всегда нас спасал"

В МХТ имени Чехова в эту субботу, 17 января, попрощались с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. В числе пришедших отдать дань памяти Игорю Яковлевичу был шоумен Иван Ургант. Он произнес пронзительную речь у гроба своего друга.
Что сказал Ургант о Золотовицком
Иван Ургант не смог сдержать слез, прощаясь с Игорем Золотовицким. Плача, шоумен возложил цветы к гробу Золотовицкого, поцеловал руку его вдове и обнялся с сыновьями. На траурную церемонию Ургант пришел с женой Натальей Кикнадзе. Две известные семьи давно дружат. Иван Ургант произнес речь в память о своем покойном друге.
"Игорь — это чудо. Нам всем повезло, мы это чудо видели. Мне кажется, он и сейчас лежит и улыбается. Он всегда нас спасал, когда мы приходили прощаться с нашими родителями, с нашими друзьями.
Игорь всегда находил самые лучшие слова. Игорь всегда делал так, чтобы мы чувствовали каждую секунду: наша жизнь продолжается, мы должны быть частью этой жизни. Он излучал эту жизнь, доброту, юмор. Он никогда никого не обижал. Все всегда смеялись и радовались, когда он появлялся", — сказал Иван Ургант.
Иван Ургант на прощании с Игорем Золотовицким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Одно слово: роскошно
Иван Ургант признался, что у него нет ощущения, что Золотовицкий ушел. Он остался в его сердце. Шоумен сказал, что хотел бы услышать комментарий Игоря Золотовицкого по поводу того, что происходит на церемонии прощания. Ургант точно знает, как артист оценил бы ситуацию.
"Я бы хотел услышать комментарий Игоря по поводу того, что сегодня здесь происходит. У него была одна фраза, точнее, слово. Он произносил его так, что хотелось жить, по поводу чего бы он его ни говорил.
Когда мы встретимся, я у него спрошу: "Что ты скажешь, Игорь? Как с тобой прощались?" Он скажет одно слово: "Роскошно", — добавил Иван Ургант.
Гроб с телом Игоря Золотовицкого. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Кто еще посетил прощание с Игорем Золотовицким
Попрощаться с Игорем Золотовицким пришли многие знаменитости: Леонид Ярмольник, Игорь Угольников, Марина Зудина, Михаил Ширвиндт, Игорь Верник.
Верник в прощальной речи отметил, как люди тянулись к Золотовицкому, и как трепетно тот любил свою семью — жену и сыновей.
"Вокруг тебя всегда был юмор. Все к тебе тянулись. Ты забирал все пространство на себя. Меня тетя звала "Гогуля" от имени Игорь. И я единственного человека в жизни звал "Гогуля". Это тебя. А ты меня звал "Гогуленок".
Есть выдающиеся актеры, а есть люди. А ты — и то, и другое. В этом театре за юмор и за скорбь отвечал ты. Ты отвечал за все блистательные капустники и самые тяжелые минуты, когда провожали актеров.
А когда Игорь говорил о сыновьях, он был без брони, он растворялся в любви к детям и своей Верочке", — сказал Игорь Верник.
Игорь Верник на прощании с Игорем Золотовицким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Игорь Золотовицкий скончался 14 января. Ему было 64 года. 17 января в МХТ имени Чехова состоялось прощание с артистом. Похоронили Игоря Золотовицкого на Троекуровском кладбище столицы.
