Иван Ургант расплакался на прощании с Игорем Золотовицким: "Он всегда нас спасал"

В МХТ имени Чехова в эту субботу, 17 января, попрощались с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. В числе пришедших отдать дань памяти Игорю Яковлевичу был шоумен Иван Ургант. Он произнес пронзительную речь у гроба своего друга.

Что сказал Ургант о Золотовицком

Иван Ургант не смог сдержать слез, прощаясь с Игорем Золотовицким. Плача, шоумен возложил цветы к гробу Золотовицкого, поцеловал руку его вдове и обнялся с сыновьями. На траурную церемонию Ургант пришел с женой Натальей Кикнадзе. Две известные семьи давно дружат. Иван Ургант произнес речь в память о своем покойном друге.