Сын Золотовицкого заговорил о нем на девятый день: "Кажется, мы просто разъехались по делам"

Сын актера, режиссера и педагога Игоря Золотовицкого Алексей в личном блоге поделился болью. Он дал понять, что все еще не может принять уход отца из жизни. Алексей Золотовицкий постоянно ловит себя на мысли о том, что думает о покойном отце, словно тот жив.

Что сказал сын Золотовицкого о нем

Сын Игоря Золотовицкого напомним о скорбной дате. Наступил девятый день с момента ухода актера из жизни. Алексей Золотовицкий в личном блоге почтил память отца, давая понять, что не смирился с его безвременной кончиной.

"Девять дней без папы. Кажется, мы просто разъехались по делам и скоро увидимся", — написал Алексей Золотовицкий в личном блоге.

Когда не стало Игоря Золотовицкого

Актера, режиссера и педагога Игоря Золотовицкого не стало 14 января. Он скончался после борьбы с раком. Игорю Золотовицкому было 64 года.

Свой диагноз Игорь Золотовицкий скрывал от всех. О его болезни знали только самые близкие люди. Жизнелюбие, оптимизм и веру в выздоровление актер сохранял до самых последних мгновений жизни.