Сын Золотовицкого заговорил о нем на девятый день: "Кажется, мы просто разъехались по делам"

Сын актера, режиссера и педагога Игоря Золотовицкого Алексей в личном блоге поделился болью. Он дал понять, что все еще не может принять уход отца из жизни. Алексей Золотовицкий постоянно ловит себя на мысли о том, что думает о покойном отце, словно тот жив.
Что сказал сын Золотовицкого о нем
Сын Игоря Золотовицкого напомним о скорбной дате. Наступил девятый день с момента ухода актера из жизни. Алексей Золотовицкий в личном блоге почтил память отца, давая понять, что не смирился с его безвременной кончиной.
"Девять дней без папы. Кажется, мы просто разъехались по делам и скоро увидимся", — написал Алексей Золотовицкий в личном блоге.
Когда не стало Игоря Золотовицкого
Актера, режиссера и педагога Игоря Золотовицкого не стало 14 января. Он скончался после борьбы с раком. Игорю Золотовицкому было 64 года.
Свой диагноз Игорь Золотовицкий скрывал от всех. О его болезни знали только самые близкие люди. Жизнелюбие, оптимизм и веру в выздоровление актер сохранял до самых последних мгновений жизни.
Сыновья Игоря Золотовицкого на прощании с ним. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Последние слова Золотовицкого
Сыновья Игоря Золотовицкого во время прощания с ним рассказали, какими были последние слова их отца. Игоря Золотовицкого забирали в реанимацию. Врачи спросили у него о самочувствии.
Ни секунды не сомневаясь, Игорь Золотовицкий поднял вверх большой палец и сказал: "Во!". И в этом был весь Игорь Золотовицкий.
"Сейчас все видели нарезку фотографий… Господи, как сложно их было выбрать. Потому что все фотографии — это папа в смешном костюме, или на нем лежит кошка, или они голые с Сан Санычем Калягиным, или он надел на голову пакет и стоит с пивом. Это он, он такой! Потому что это какое-то предназначение — дарить радость, иронию. Он как рыцарь, как Дон Кихот идет вперед со своими шутками", — сказали сыновья Золотовицкого на прощании с ним.
