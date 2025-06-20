Красавица-дочь Натальи Теняковой тихо плакала на прощании с ней: рядом муж и два сына

Дарья Юрская не скрывала своих эмоций во время прощания с мамой, актрисой Натальей Теняковой. Дарья принимала слова соболезнования и тихо плакала. Коллеги Натальи Теняковой обнимали ее дочь. Дарья старалась держаться на публике и не показывать эмоций. Но справлялась она с этой задачей плохо.

В МХТ имени Чехова в эту пятницу состоялась траурная церемония прощания с Натальей Теняковой. Рядом с гробом актрисы сидели ее самые близкие люди — дочь Дарья Юрская, ее супруг и два сына, зять и внуки Теняковой.

Супруг Дарьи поддерживал ее в столь трагический период жизни. Коллеги Натальи Максимовны подходили к ее дочери. Дарья принимала слова соболезнования. В какой-то момент она не сдержалась и тихо заплакала.