Красавица-дочь Натальи Теняковой тихо плакала на прощании с ней: рядом муж и два сына

Дарья Юрская не скрывала своих эмоций во время прощания с мамой, актрисой Натальей Теняковой. Дарья принимала слова соболезнования и тихо плакала. Коллеги Натальи Теняковой обнимали ее дочь. Дарья старалась держаться на публике и не показывать эмоций. Но справлялась она с этой задачей плохо.
В МХТ имени Чехова в эту пятницу состоялась траурная церемония прощания с Натальей Теняковой. Рядом с гробом актрисы сидели ее самые близкие люди — дочь Дарья Юрская, ее супруг и два сына, зять и внуки Теняковой.
Супруг Дарьи поддерживал ее в столь трагический период жизни. Коллеги Натальи Максимовны подходили к ее дочери. Дарья принимала слова соболезнования. В какой-то момент она не сдержалась и тихо заплакала.
Дочь Натальи Теняковой расплакалась на прощании с ней. Фото: Ольга Храбрых/Global Look Press
Дарья Юрская на прощание с мамой пришла в черном костюме. Она облачилась в брюки, лонгслив и жакет оверсайз.
Покрывать голову черным платком Дарья не стала. Она сделала гладкую прическу, разделив волосы на ровный пробор. От глаз окружающих не укрылось, что дочь Натальи Теняковой — красавица. Свою красоту Дарья Юрская унаследовала от мамы. 25 июля Дарье исполнится 52 года. Выглядит она превосходно.
Даже в скорбный день Дарья восхищала своей красотой и умением держаться.
Дарья Юрская принимает соболезнования от коллег своей покойной мамы. Фото: Ольга Храбрых/Global Look Press
Дарья Юрская — единственная дочь Натальи Теняковой и Сергея Юрского. Она унаследовала талант своих родителей. Дарья тоже стала актрисой.
Натальи Теняковой не стало в ночь на 18 июня. Она умерла от острой сердечной недостаточности. Ей было 80 лет. Звезду фильма 'Любовь и голуби' похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем, Сергеем Юрским.
Сергея Юрьевича не стало в феврале 2019 года. Их брак с Теняковой считался гармоничным. Супруги прожили счастливо почти полвека.
Гроб с телом Натальи Теняковой под аплодисменты вынесли из МХТ имени Чехова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
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