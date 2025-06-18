Умерла Наталья Тенякова, баба Шура из фильма 'Любовь и голуби'
Звезде фильма 'Любовь и голуби' Наталье Теняковой было 80 лет. Фото: кадр фильма 'Любовь и голуби', 1984 год
Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
В ночь на 18 июня ушла из жизни известная актриса Наталья Тенякова. Ей было 80 лет. О смерти актрисы сообщили в МХТ имени Чехова. Уход Натальи Теняковой из жизни там назвали великим горем.
"Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир", — говорится на сайте театра.
Так Наталья Тенякова выглядела в последние годы жизни. Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
Признанная звезда
Вступив в труппу МХАТ в 1988 году, Наталья Максимовна уже была признанной звездой.
Ее творческий путь начался в Ленинграде. Она блистала в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ имени Товстоногова. Ее имя стало известно всей стране благодаря ярким ролям в кино, таким как 'Старшая сестра', 'Зеленая карета', 'Любовь и голуби'. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, а ее героини завоевали сердца миллионов зрителей.
В фильме 'Любовь и голуби' Наталья Тенякова сыграла в паре с мужем, Сергеем Юрским. Она пережила звездного супруга на несколько лет. Сергея Юрского не стало в феврале 2019 года. Наталья Тенякова тяжело переживала смерть любимого супруга. В браке с ним она прожила с 1970 года.
Новый этап в карьере
Переход в МХАТ стал новым этапом в карьере Теняковой. Здесь она раскрылась во всей полноте своего таланта. Актриса воплотила на сцене множество разноплановых образов. От трагических ролей до гротескных, от “будничных” до исключительных – она была способна на все. Мадлена Бежар в 'Кабале святош', Раневская в 'Вишнtвом саде', Гурмыжская в 'Лесе'. Это лишь малая часть тех выдающихся ролей, которые она подарила зрителям Художественного театра.
В последние десятилетия она сыграла в таких спектаклях, как 'Юбилей ювелира', 'Офелия боится воды', 'Говорит Москва'.
Она сотрудничала с другими театрами, отдавая дань общей любви с мужем, Сергеем Юрским, к драматургии абсурда. Их творческий союз был легендарным, а их совместные работы – настоящим праздником для зрителей.
Невосполнимая потеря
Уход Натальи Максимовны Теняковой – это невосполнимая потеря. Она оставила после себя яркое наследие, которое будет вдохновлять и радовать зрителей на протяжении многих поколений. МХТ имени Чехова выразил соболезнования дочери актрисы Дарье Юрской и всей ее семье.
О времени и дате прощания с Натальей Теняковой будет сообщено позже.