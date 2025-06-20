В МХТ прощаются с бабой Шурой из 'Любовь и голуби', Натальей Теняковой: зеркала укрыты черной вуалью, белые розы в вазах

В МХТ имени Чехова проходит прощание с актрисой Натальей Теняковой. Траурная церемония началась в 11 часов утра. Первым на прощании появился худрук театра Константин Хабенский. Вслед за ним пришли актеры Валерий Баринов и Авангард Леонтьев.
Зеркала в фойе театра занавешены черными вуалями. В вазах рядом с портретами стоят белые розы. Эти цветы очень любила Наталья Тенякова.
Портрет Натальи Теняковой и белые розы в фойе МХТ имени Чехова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Поклонники актрисы заходят в театр попрощаться с ней с главного входа. Коллеги Натальи Теняковой — с черного.
Зеркала в театре занавешаны черной вуалью. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Гроб с телом Натальи Теняковой установлен на сцене театра. Вокруг — огромное количество цветов. В основном, розы. Они — в траурных венках, корзинах и просто букетах, которые лежат прямо на сцене.
Гроб с телом актрисы стоит на сцене. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Наталья Тенякова скончалась 18 июня. Она умерла во сне. Причиной ее смерти стала острая сердечная недостаточность. Актрисе было 80 лет.
Несмотря на солидный возраст, Наталья Максимовна была полна сил и творческих планов. В афише театра на конец июня значится ее имя. Наталья Тенякова планировала выйти на сцену в одном из спектаклей. Но судьба распорядилась иначе.
Наталья Тенякова была вдовой Сергея Юрского. Их яркую пару поклонники прекрасно помнят по фильму 'Любовь и голуби'. Они сыграли в картине пожилую супружескую пару.
Фильм вышел на экраны в начале 80-х годов. Теняковой на тот момент было всего сорок лет. Для картины ее сильно гримировали, испортили кожу. Но для актрисы это было неважно. Важно, что она создала персонаж, бабу Шуру, в обаяние которой невозможно не влюбиться. Прощайте, баба Шура!
Читайте также: