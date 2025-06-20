В МХТ прощаются с бабой Шурой из 'Любовь и голуби', Натальей Теняковой: зеркала укрыты черной вуалью, белые розы в вазах

Наталья Тенякова скончалась 18 июня. Она умерла во сне. Причиной ее смерти стала острая сердечная недостаточность. Актрисе было 80 лет.

Несмотря на солидный возраст, Наталья Максимовна была полна сил и творческих планов. В афише театра на конец июня значится ее имя. Наталья Тенякова планировала выйти на сцену в одном из спектаклей. Но судьба распорядилась иначе.

Наталья Тенякова была вдовой Сергея Юрского. Их яркую пару поклонники прекрасно помнят по фильму 'Любовь и голуби'. Они сыграли в картине пожилую супружескую пару.

Фильм вышел на экраны в начале 80-х годов. Теняковой на тот момент было всего сорок лет. Для картины ее сильно гримировали, испортили кожу. Но для актрисы это было неважно. Важно, что она создала персонаж, бабу Шуру, в обаяние которой невозможно не влюбиться. Прощайте, баба Шура!