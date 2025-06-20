Хабенский перекрестился у гроба с Теняковой: "Посчастливилось попасть в зону внимания Натальи Максимовны"

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский одним из первых появился на прощании с Натальей Теняковой. Он поднялся на сцену. У гроба с телом актрисы Хабенский произнес траурную речь.

Константин Хабенский пришел на прощание с Натальей Теняковой с букетом цветов. Он молча положил цветы на гроб, перекрестился и подошел к микрофону.