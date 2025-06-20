Хабенский перекрестился у гроба с Теняковой: "Посчастливилось попасть в зону внимания Натальи Максимовны"

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский одним из первых появился на прощании с Натальей Теняковой. Он поднялся на сцену. У гроба с телом актрисы Хабенский произнес траурную речь.
Константин Хабенский пришел на прощание с Натальей Теняковой с букетом цветов. Он молча положил цветы на гроб, перекрестился и подошел к микрофону.
"Мне на какое-то время посчастливилось попасть в зону внимания Натальи Максимовны. Ее остроумия, острого слова, честности, порядочности, тембра и таланта. Конечно, все это я сохраню на всю жизнь. Хочу сказать огромное спасибо Наталье Максимовне за это внимание", — сказал Константин Хабенский.
Константин Хабенский на прощании с Натальей Теняковой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Актриса Наталья Тенякова умерла 18 июня. Ей было 80 лет.
Проститься с актрисой в МХТ имени Чехова 20 июня пришли ее многочисленные поклонники и коллеги. В их числе Станислав Любшин, Валерий Баринов, Авангард Леонтьев.
Станислав Любшин на прощании с Натальей Теняковой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Похоронят Наталью Тенякову на Троекуровском кладбище столицы. Покоиться она будет рядом со своим мужем, актером Сергеем Юрским. Актриса пережила мужа на шесть лет.
Сергей Юрский скончался в феврале 2019 года. Их брак с Теняковой продлился почти полвека. У пары есть дочь, Дарья Юрская. Она, как и родители, стала актрисой.
Дарья подарила своим родителям двоих внуков. Актер Игорь Золотовицкий на прощании с Натальей Максимовной рассказал, что актриса обожала внуков, гордилась ими и всегда общалась на равных.
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