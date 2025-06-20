Судьба Дарьи Юрской: чуть не стала шпионкой и дважды выходила замуж за одного мужчину

Не стало блистательной актрисы, народной артистки России Натальи Теняковой. Но дело Натальи Максимовны и Сергея Юрского продолжает их дочь Дарья Юрская. Как же сложилась ее судьба?

Как Дарья Юрская чуть не стала нелегальной разведчицей

Дарья родилась в июле 1973 года. Она типичный актерский ребенок. Готовясь к роли, Сергей Юрский читал ей стихи Бориса Пастернака, а Наталья Тенякова иногда брала дочь на репетиции.

Родители следили за тем, чтобы Даша хорошо училась. И даже четвертная тройка Дарьи по математике вызывала у Сергея Юрского недовольство. Также актер хотел, чтобы Даша была полиглотом.

Практически с рождения Дарьи он общался с ней на французском языке. Однако языковые способности девочки чуть не сыграли с ней злую шутку. Ведь отец изучал английский язык, занимаясь с бывшим сотрудником КГБ. И брал дочь на занятия, полагая, что это будет полезно для нее.

Во время выпускных классов Дарья начала готовиться к поступлению в театральный институт.

И тогда сотрудник спецслужб отметил, что Юрская легко воспроизводит иностранные слова. Практически без акцента, даже не понимая их смысла. А еще удивительно точно передает интонацию и особенности любого произношения. Бесценный навык для разведчика!