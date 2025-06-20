Судьба Дарьи Юрской: чуть не стала шпионкой и дважды выходила замуж за одного мужчину

Не стало блистательной актрисы, народной артистки России Натальи Теняковой. Но дело Натальи Максимовны и Сергея Юрского продолжает их дочь Дарья Юрская. Как же сложилась ее судьба?
Как Дарья Юрская чуть не стала нелегальной разведчицей
Дарья родилась в июле 1973 года. Она типичный актерский ребенок. Готовясь к роли, Сергей Юрский читал ей стихи Бориса Пастернака, а Наталья Тенякова иногда брала дочь на репетиции.
Родители следили за тем, чтобы Даша хорошо училась. И даже четвертная тройка Дарьи по математике вызывала у Сергея Юрского недовольство. Также актер хотел, чтобы Даша была полиглотом.
Практически с рождения Дарьи он общался с ней на французском языке. Однако языковые способности девочки чуть не сыграли с ней злую шутку. Ведь отец изучал английский язык, занимаясь с бывшим сотрудником КГБ. И брал дочь на занятия, полагая, что это будет полезно для нее.
Во время выпускных классов Дарья начала готовиться к поступлению в театральный институт.
И тогда сотрудник спецслужб отметил, что Юрская легко воспроизводит иностранные слова. Практически без акцента, даже не понимая их смысла. А еще удивительно точно передает интонацию и особенности любого произношения. Бесценный навык для разведчика!
Дарья Юрская с отцом Сергеем Юрским. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Мужчина решил посоветоваться по поводу Дарьи с Натальей Теняковой. Намекнул, мол, ваша дочь могла бы стать нелегальной разведчицей где-нибудь за границей. Какой талант пропадает!
Наталья Максимовну удивило предложение, по сути, вербовки ее дочери. И, конечно, Тенякова отвергла его. И лишь иногда шутила, что Дарья могла бы стать какой-нибудь баронессой. Придумала бы себе легенду и работала бы под прикрытием титула.
Но Дарью Юрскую ждали актерский успех и счастье в личной жизни. Однако путь к нему отнюдь не был усыпан розами.
Первый брак Дарьи
Своего будущего супруга Алексея Лебедева Дарья знала практически всю свою жизнь. Они вместе учились и в 14 лет влюбились друг в друга. Но после окончания школы отношения молодых людей прекратились.
У каждого из них сложилась своя жизнь. Хотя периодически чувства вспыхивали с новой силой. Однажды они даже объявили о помолвке, но в итоге расстались. Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Незадолго до важного экзамена по танцу в школе-студии МХАТ Дарья попала в аварию. Алексей, узнав об этом, сразу же приехал к ней в больницу. Именно там, в палате, Дарья предложила ему пожениться.
Из больницы они вышли уже как жених и невеста. А вскоре официально зарегистрировали брак. Спустя восемь лет, в 2002 году у пары родился сын Георгий.
Со временем Дарья, казалось, устала от спокойной и размеренной жизни. Так бывает, когда супруги несколько лет живут вместе. Все приедается, из отношений исчезает новизна.
Дарья Юрская с сыном в 2019 году. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Дарья Юрская и Магомед Костоев
Во время съемок фильма "Врачебная тайна" Юрская познакомилась с Магомедом Костоевым. Закрутила с ним роман и развелась с мужем.
Первое время Дарья была охвачена новыми чувствами.
Во втором браке в 2009 году родился сын Алишер. А в это время Алексею пришлось через суд добиваться права видеться с сыном Гошей. Магомед Костоев противился этим встречам. А Дарья боялась идти против мужа с горячим кавказским темпераментом.
Но потом Юрская развелась с Костоевым. Процесс развода со вторым мужем был непростым. Он пытался отобрать у Дарьи Алишера. Но, к счастью, у него ничего не получилось.
В одну реку входят дважды
После пережитой трагедии Дарья вновь сошлась с Алексеем Лебедевым. Вскоре они сыграли свадьбу во второй раз.
Дарья Юрская признавалась, что извлекла из случившегося важный урок.
Сегодня актриса продолжает работать в МХТ имени Чехова и снимается в кино. Она во всем чувствует поддержку своего мужа. Особенно в эти непростые дни.
Дарья Юрская с мамой Натальей Теняковой. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Справка
Дарья Сергеевна Юрская — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
Родилась 25 июля 1973 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Юрского и Натальи Теняковой.
В 1994 году окончила школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). С того же года работает в МХТ им. А. П. Чехова.
Известна по ролям в фильмах и сериалах: "Графиня Шереметева","Эта пиковая дама", "Грехи отцов", "Дневник доктора Зайцевой", "Однажды будет любовь" и многим другим работам.
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