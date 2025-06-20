Судьба Дарьи Юрской: чуть не стала шпионкой и дважды выходила замуж за одного мужчину

Дарья Юрская на сцене МХТ им. Чехова. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Как Наталья Тенякова спасла дочь от вербовки. Почему Дарья бросилась в пучину страстей, пожертвовав браком. И как снова сошлась с первым мужем.

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Не стало блистательной актрисы, народной артистки России Натальи Теняковой. Но дело Натальи Максимовны и Сергея Юрского продолжает их дочь Дарья Юрская. Как же сложилась ее судьба?

Как Дарья Юрская чуть не стала нелегальной разведчицей

Дарья родилась в июле 1973 года. Она типичный актерский ребенок. Готовясь к роли, Сергей Юрский читал ей стихи Бориса Пастернака, а Наталья Тенякова иногда брала дочь на репетиции.

Родители следили за тем, чтобы Даша хорошо училась. И даже четвертная тройка Дарьи по математике вызывала у Сергея Юрского недовольство. Также актер хотел, чтобы Даша была полиглотом.

Практически с рождения Дарьи он общался с ней на французском языке. Однако языковые способности девочки чуть не сыграли с ней злую шутку. Ведь отец изучал английский язык, занимаясь с бывшим сотрудником КГБ. И брал дочь на занятия, полагая, что это будет полезно для нее.

Во время выпускных классов Дарья начала готовиться к поступлению в театральный институт.

И тогда сотрудник спецслужб отметил, что Юрская легко воспроизводит иностранные слова. Практически без акцента, даже не понимая их смысла. А еще удивительно точно передает интонацию и особенности любого произношения. Бесценный навык для разведчика!

Дарья Юрская с отцом Сергеем Юрским. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press

Мужчина решил посоветоваться по поводу Дарьи с Натальей Теняковой. Намекнул, мол, ваша дочь могла бы стать нелегальной разведчицей где-нибудь за границей. Какой талант пропадает!

Наталья Максимовну удивило предложение, по сути, вербовки ее дочери. И, конечно, Тенякова отвергла его. И лишь иногда шутила, что Дарья могла бы стать какой-нибудь баронессой. Придумала бы себе легенду и работала бы под прикрытием титула.

Но Дарью Юрскую ждали актерский успех и счастье в личной жизни. Однако путь к нему отнюдь не был усыпан розами.

Первый брак Дарьи

Своего будущего супруга Алексея Лебедева Дарья знала практически всю свою жизнь. Они вместе учились и в 14 лет влюбились друг в друга. Но после окончания школы отношения молодых людей прекратились.

У каждого из них сложилась своя жизнь. Хотя периодически чувства вспыхивали с новой силой. Однажды они даже объявили о помолвке, но в итоге расстались. Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Незадолго до важного экзамена по танцу в школе-студии МХАТ Дарья попала в аварию. Алексей, узнав об этом, сразу же приехал к ней в больницу. Именно там, в палате, Дарья предложила ему пожениться.

Из больницы они вышли уже как жених и невеста. А вскоре официально зарегистрировали брак. Спустя восемь лет, в 2002 году у пары родился сын Георгий.

Со временем Дарья, казалось, устала от спокойной и размеренной жизни. Так бывает, когда супруги несколько лет живут вместе. Все приедается, из отношений исчезает новизна.

Дарья Юрская с сыном в 2019 году. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Дарья Юрская и Магомед Костоев

Во время съемок фильма "Врачебная тайна" Юрская познакомилась с Магомедом Костоевым. Закрутила с ним роман и развелась с мужем.

Первое время Дарья была охвачена новыми чувствами.

Во втором браке в 2009 году родился сын Алишер. А в это время Алексею пришлось через суд добиваться права видеться с сыном Гошей. Магомед Костоев противился этим встречам. А Дарья боялась идти против мужа с горячим кавказским темпераментом.

Но потом Юрская развелась с Костоевым. Процесс развода со вторым мужем был непростым. Он пытался отобрать у Дарьи Алишера. Но, к счастью, у него ничего не получилось.

В одну реку входят дважды

После пережитой трагедии Дарья вновь сошлась с Алексеем Лебедевым. Вскоре они сыграли свадьбу во второй раз.

Дарья Юрская признавалась, что извлекла из случившегося важный урок.

Сегодня актриса продолжает работать в МХТ имени Чехова и снимается в кино. Она во всем чувствует поддержку своего мужа. Особенно в эти непростые дни.

Дарья Юрская с мамой Натальей Теняковой. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press

Справка

Дарья Сергеевна Юрская — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Родилась 25 июля 1973 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Юрского и Натальи Теняковой.

В 1994 году окончила школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). С того же года работает в МХТ им. А. П. Чехова.

Известна по ролям в фильмах и сериалах: "Графиня Шереметева","Эта пиковая дама", "Грехи отцов", "Дневник доктора Зайцевой", "Однажды будет любовь" и многим другим работам.

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