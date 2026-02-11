"Кому что доказывать": Орлова высказалась после побега Сердюкова с шоу "Мастер игры"

Подруга Ксении Бородиной Ольга Орлова поддержала ее мужа. Буря разгорелась вокруг одного телешоу. А точкой кипения стало решение Николая Сердюкова резко уйти со съемок.

Орлова поддержала Сердюкова

Телеведущая Ольга Орлова публично встала на сторону Николая. Причина — его решение покинуть съемки телешоу, куда также были приглашены бывшие возлюбленные Ксении Бородиной, Курбан Омаров и Михаил Терехин.

Ольга Орлова высказалась в личном блоге, полностью одобрив действия Сердюкова. Она не стала уходить от прямых формулировок и обратилась к подписчикам. Орлова заявила, что сделала бы точно так же.

"Однозначно он поступил правильно. Я на его месте сделала бы точно так же. Поставьте себя на его место, кому что доказывать?" — написала Ольга Орлова в личном блоге.

Съемки превратились в "подставу"

По информации инсайдеров, Сердюков посчитал такую расстановку участников запланированной провокацией. Участие в одном проекте с бывшими возлюбленными Бородиной выглядело для него сомнительным ходом. Об этом ранее рассказывал друг Николая.

"Всем же понятно, зачем продюсеры это устроили. Конечно, это подстава для него!" — высказался приятель Сердюкова.

Что случилось с Сердюковым

В Марокко стартовали съемки психологического реалити "Мастер игры" телеканала ТНТ. Участники проекта заселились в отель в Марракеше. Как вдруг Сердюков увидел, что вместе с ним на съемки прибыли бывший муж Бородиной Курбан Омаров и экс-ухажер теледивы Михаил Терехин.

Николай Сердюков не раздумывал ни минуты. Он тут же покинул проект. Прихватив два огромных чемодана, Сердюков сел в авто и уехал из отеля.

В Сети над Сердюковым начали издеваться. Ксения Бородина немедленно встала на защиту мужа. Она оправдала его действия, заявив, что тот не стал хайповать на семье.

Вместо съемок в реалити Николай Сердюков отдыхает вместе с женой в райском месте. Его жизнь удалась. Есть только один минус — нужно постоянно отбиваться от хейтеров.

А вы как считаете, Ольга Орлова права? Ответьте в комментариях.