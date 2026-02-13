Кого Пашутин видит ректором вместо Богомолова: "Пуповиной привязан к МХАТу"

Конфликтная ситуация вокруг Школы‑студии МХАТ пополняется новыми подробностями. Ситуация с определением нового ректора данного образовательного учреждения получила развитие. В этот раз свое мнение о претенденте на должность руководителя Школы‑студии МХАТ высказал Александр Пашутин.

Пашутин выдвигает кандидата

Заслуженный артист Российской Федерации и преподаватель Александр Пашутин сообщил, что располагает собственной точкой зрения относительно того, кто обязан стать во главе прославленной театральной альма‑матер. Он озвучил имя нового претендента на позицию ректора Школы‑студии МХАТ.

Как утверждает Пашутин, эту должность способна занять главный режиссер РАМТа, творческий руководитель театра "Практика", актриса и педагог Марина Брусникина. Именно ее он одобрил.