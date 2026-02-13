Кого Пашутин видит ректором вместо Богомолова: "Пуповиной привязан к МХАТу"

Конфликтная ситуация вокруг Школы‑студии МХАТ пополняется новыми подробностями. Ситуация с определением нового ректора данного образовательного учреждения получила развитие. В этот раз свое мнение о претенденте на должность руководителя Школы‑студии МХАТ высказал Александр Пашутин.
Пашутин выдвигает кандидата
Заслуженный артист Российской Федерации и преподаватель Александр Пашутин сообщил, что располагает собственной точкой зрения относительно того, кто обязан стать во главе прославленной театральной альма‑матер. Он озвучил имя нового претендента на позицию ректора Школы‑студии МХАТ.
Как утверждает Пашутин, эту должность способна занять главный режиссер РАМТа, творческий руководитель театра "Практика", актриса и педагог Марина Брусникина. Именно ее он одобрил.
"Сейчас называют в списке претендентов тех, кто уже занят в театрах. Очень сложно совместить должности главного режиссера театра и ректора Школы-студии МХАТ. Я считаю, что должен быть тот, кто буквально пуповиной привязан к МХАТу", — сказал Александр Пашутин.
Марина Брусникина. Фото: Анастасия Плешакова / КП
Марина Брусникина и Школа-студия МХАТ
Имя Марины Брусникиной напрямую связано с легендарной школой. Брусникина окончила Школу-студию МХАТ в 1982 году. В настоящее время она является заведующей кафедрой сценической речи.
Таким образом, Брусникина продолжает работать внутри системы. Она преподает и отвечает за важное направление подготовки актеров.
Кто еще может возглавить Школу-студию МХАТ?
Константина Богомолова освободили от должности и.о. обязанности ректора Школы-студии МХАТ 11 февраля. Это было сделано по личной просьбе Константина Юрьевича. Он осознал, что не сможет совмещать три руководящих поста. Богомолов возглавляет два московских театра.
Сразу же стали называться имена знаменитостей, которые могли бы встать у руля учебного заведения. Сообщалось, что пост ректора могут занять Дмитрий Певцов, Сергей Безруков или Евгений Писарев.
По материалам "Абзац"
А вы согласны с мнением Александра Пашутина? Ответьте в комментариях.
Читайте также: