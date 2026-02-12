Башаров — о Богомолове и Собчак: "Мне их жизнь, извините, "по барабану"

Известный актер Марат Башаров в беседе с Teleprogramma.org поделился своими эмоциями по поводу ухода режиссера Константина Богомолова с моста ректора Школы-студии МХАТ. Башаров дал понять, что относится к этому спокойно и по-философски. Что же конкретно он сказал?
Позиция Башарова по поводу отставки Богомолова
Марат Башаров заявил, что понятия не имеет о том, что из себя представляет Константин Богомолов. Актер не имеет отношения к Школе-студии МХАТ и не очень интересуется, что происходит в этом учебном заведении. Попутно Башаров высказался и о жене Богомолова, Ксении Собчак.
"Что касается Богомолова, я не знаю, кто это, потому что я оканчивал Щепкинское театральное училище в Москве. Я никакого отношения ни к Константину Богомолову, ни к Ксении Собчак не имею. И мне их жизнь, извините, "по барабану".
Люди приходят, люди уходят. Но я думаю, что найдут ректора. И у нас в "Щепке" ректор который уже сменился, но Школа живет. И дай Бог ей процветания", — высказался Марат Башаров.
Марат Башаров. Фото: Даниил Опарин / КП
Когда уволили Богомолова?
Константина Богомолова освободили от должности и.о. обязанности ректора Школы-студии МХАТ 11 февраля. На этом посту он пробыл рекордно короткое время — меньше трех недель. Богомолов сам попросил уволить его с позиции руководителя учебного заведения.
Почему он это сделал? Есть разные версии. По одной из них, Богомолов просто трезво оценил свои силы и понял, что не сможет совмещать три должности. Ведь он еще и возглавляет два театра в Москве.
По другой версии, Константин Юрьевич подал в отставку на волне разразившегося скандала. Против его кандидатуры на пост ректора выступило и театральное сообщество, и простые зрители, которые посещали спектакли Богомолова.
А вы согласны с позицией, озвученной Маратом Башаровым? Ответьте в комментариях.
