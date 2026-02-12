Башаров — о Богомолове и Собчак: "Мне их жизнь, извините, "по барабану"

Известный актер Марат Башаров в беседе с Teleprogramma.org поделился своими эмоциями по поводу ухода режиссера Константина Богомолова с моста ректора Школы-студии МХАТ. Башаров дал понять, что относится к этому спокойно и по-философски. Что же конкретно он сказал?

Позиция Башарова по поводу отставки Богомолова

Марат Башаров заявил, что понятия не имеет о том, что из себя представляет Константин Богомолов. Актер не имеет отношения к Школе-студии МХАТ и не очень интересуется, что происходит в этом учебном заведении. Попутно Башаров высказался и о жене Богомолова, Ксении Собчак.