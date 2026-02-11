Безруков и Певцов могут занять должность ректора Школы-студии МХАТ

В Школе-студии МХАТ назревают большие перемены. Константин Богомолов отказался возглавлять это учебное заведение. Кто может стать новым ректором Школы-студии МХАТ?

Певцов или Безруков?

Звезды российской сцены — Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов — входят в число вероятных кандидатов на пост ректора Школы‑студии МХАТ, который ныне занимает режиссер Константин Богомолов. Такие сведения предоставили двое информаторов, имеющих доступ к информации Ученого совета образовательного учреждения.

Собеседник, подтвердивший данные, уточнил: в случае ухода Богомолова с должности не исключено, что ректором станет Евгений Писарев — художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Его профессиональный путь тесно переплетен с традициями Школы‑студии МХАТ.

"Мне известно, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым", — сказал инсайдер.

Неожиданное решение Богомолова

Ранее Богомолов сообщил, что подал прошение об освобождении от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Причину такого решения он не раскрыл.

Есть мнение, что он мог это сделать на фоне разразившегося в театральном сообществе скандала и мощной травли. По официальной же версии, Константин Юрьевич решил, что не справится с совмещением сразу трех должностей. Ведь он еще и руководит двумя театрами в Москве.

Как Богомолов стал ректором

На должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ Богомолов был назначен министром культуры РФ Ольгой Любимовой 23 января. В пресс-службе министерства позже сделали акцент на том, что договор с Богомоловым заключен на период до проведения выборов ректора.

Согласно уставу вуза, ректор избирается голосованием коллектива и утверждается Министерством культуры РФ. Таким образом, история с креслом ректора изначально была рассчитана на выборную процедуру.

Реакция студентов и актеров

После того как Богомолов получил назначение, ряд российских артистов разместили в личных аккаунтах в социальных сетях коллективное послание учащихся Школы‑студии к Любимовой. В этом обращении содержалась просьба вновь взвесить и изменить решение о его назначении.

Учащиеся акцентировали внимание на том, что, с их точки зрения, место покойного Золотовицкого обязан занять именно выпускник Школы‑студии. Для них принципиально значима преемственность, неразрывная связь с прошлым учебного заведения и его устоявшимися традициями.

Актриса Елена Проклова оказалась в числе первых, кто прокомментировал решение Богомолова отказаться от поста ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с Teleprogramma.org она заявила, что ей жаль. Елена Игоревна считает Богомолова талантливым режиссером и умнейшим человеком. Она смотрела его недавнее интервью и призналась, ей импонируют взгляды Константина Юрьевича на театр и актеров.

По материалам ТАСС

А вы бы кого хотели видеть в должности ректора Школы-студии МХАТ? Ответьте в комментариях.