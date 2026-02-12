"Финальный акт этой гадкой пьесы": Цыганова злорадно высказалась об уходе Богомолова

Певица Вика Цыганова в числе первых прокомментировала громкую отставку Константина Богомолова. Ей явно нравится, то режиссер не будет возглавлять Школу-студию МХАТ. Что сказала Цыганова о Богомолове?

Рекорд по краткости и "гадкая пьеса"

Вика Цыганова даже и не думала скрывать своего злорадства в связи с отставкой Богомолова. Певица отметила необычное превращение режиссера в автора писем. Она отметила, что тот потрудился и сам написал в Министерство культуры прошение об отставке.

"Рекорд по краткости ректорства МХАТа установлен! Не помогли даже многочисленные отмывания на федеральных каналах и дифирамбы на канале "Россия", — высказалась Цыганова в личном блоге.

Артистка уверена, что случившееся связано с настроениями в обществе. Вика Цыганова считает, что Богомолов подал в отставку из-за протеста и скандала, который случился на фоне его назначения и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

"Похоже, даже самые всесильные и непотопляемые гнутся под общественным давлением. Будем надеяться, что эпистолярные изыски Богомолова — финальный акт этой гадкой пьесы", — иронизирует исполнительница.

Ранее Вика Цыганова заявляла, что за назначением Богомолова ректором стоит его жена, Ксения Собчак. По мнению певицы, та "купила должность для мужа". Кстати, Ксения Собчак отставку Константина Богомолова еще не прокомментировала. А вот когда его назначили на пост ректора, радовалась этому публично.

Когда был уволен Богомолов

Константина Богомолова сняли с должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ накануне, 11 февраля. Министерство культуры распространило соответствующий релиз в СМИ. Освобожден Богомолов по собственному желанию.

Ранее режиссер сообщал, что попросил Минкульт уволить его с поста ректора. Причиной такого решения стала чрезмерная занятость 50-летнего Константина Юрьевича. Он, помимо всего прочего, руководит Театром на Малой Бронной и Сценой "Мельников". Совмещать все сразу оказалось невозможно даже для него.

