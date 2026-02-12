Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов внезапно покинул пост в Школе-студии МХАТ. Министерство культуры РФ сообщило об изменениях в руководстве легендарной театральной альма-матер. Константин Богомолов больше не исполняет обязанности ректора.

Богомолов больше не ректор

Решение оказалось скорым и резким на фоне недавнего назначения. Статус Богомолова как ректора Школы-студии МХАТ перестал действовать. Теперь его имя больше не связано с этой должностью.

На посту руководителя учебного заведения он оставался всего три недели. Причина ухода: собственное желание Константина Юрьевича.

В официальном сообщении Министерства культуры подчеркнуто, что "Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию".

Богомолов и его решение

Константин Богомолов на днях в телеграм-канале сообщил о своем решении уйти с поста ректора Школы-студии МХАТ. Он не стал уточнять, чем вызван этот поступок. По официальной версии, Богомолов попросился в отставку из-за того, что не справился бы с рабочей нагрузкой. Ведь он возглавляет еще и два московских театра.

По неофициальной — Богомолов решил уйти на фоне организованной против него травли и скандала. После его назначения и.о. ректора Школы-студии МХАТ театральное сообщество буквально взбунтовалось. Страсти бушевали три недели и так не улеглись.

Что сказали об уходе Богомолова актеры

Актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org призналась, что сожалеет об отказе Богомолова возглавить Школу-студию МХАТ. Она уверена, что он отлично справился бы. Проклова считает Богомолова талантливым и творческим человеком.

А вот Людмила Поргина порадовалась тому, что Богомолов покинул пост ректора. Актриса дала понять, что Константин Юрьевич и его театральные эксперименты ей глубоко несимпатичны.

