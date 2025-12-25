Наследство Веры Алентовой: квартира в центре Москвы и коттедж у озера в Подмосковье

Не стало Веры Алентовой. Актриса умерла после прощания с актером Анатолием Лобоцким, с которым играла влюбленную пару в фильме "Зависть богов".
Как написала после ухода мамы дочь актрисы Юлия Меньшова, теперь они воссоединятся с Владимиром Меньшовым. Режиссера не стало четыре с половиной года назад. Вера Алентова очень тяжело переживала уход супруга, с которым прожила всю жизнь.
Первая квартира Веры Алентовой и Владимира Меньшова
Много лет назад они были счастливыми молодоженами. И скромно отмечали свадьбу — в студенческом общежитии, где провели первые годы совместной жизни. Сначала Владимиру приходилось подрабатывать грузчиком хлеба, пока семья не получила от Московского театра Пушкина служебную квартиру.
Однако нехватка жилья успела негативно сказаться на отношениях супругов: жизнь вдвоем осложняли бытовые тяготы, рождение ребенка и финансовые неурядицы. И в итоге супруги разошлись. Но после четырехлетней разлуки сошлись снова и уже больше никогда не разлучались.
Квартирный вопрос решился только тогда, когда к Меньшову пришел крупный успех. После триумфа мелодрамы "Москва слезам не верит" в 1979 году, режиссер получил престижную награду "Оскар" за лучший зарубежный фильм и просторную трехкомнатную квартиру в олимпийской деревне. Она была построена специально для участников московской Олимпиады.
Однако последние годы супруги жили в квартире на Третьей Тверской-Ямской улице.
Вера Алентова. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Дом звездной пары в деревне Игнатово
Кроме столичной квартиры, семья также владела частным коттеджем с обширным земельным наделом недалеко от деревни Игнатово, в Дмитровском районе Подмосковья.
Рядом располагаются живописный лесной массив и зона отдыха. Часто супруги прогуливались рядом с озером, расположенным неподалеку. А в дождливые дни любили сидеть в доме у камина.
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Global Look Press
А еще за свою жизнь Владимир Меньшов собрал колоссальное количество книг, разместив их в личной домашней библиотеке. Безусловно, их читала и Вера Алентова.
В этом доме всем находилось место, и всем было тепло и уютно. Нередко здесь гостили Юлия Меньшова с мужем и детьми.
Теперь семейное гнездо опустеет…
