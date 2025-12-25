Наследство Веры Алентовой: квартира в центре Москвы и коттедж у озера в Подмосковье

Не стало Веры Алентовой. Актриса умерла после прощания с актером Анатолием Лобоцким, с которым играла влюбленную пару в фильме "Зависть богов".

Как написала после ухода мамы дочь актрисы Юлия Меньшова, теперь они воссоединятся с Владимиром Меньшовым. Режиссера не стало четыре с половиной года назад. Вера Алентова очень тяжело переживала уход супруга, с которым прожила всю жизнь.

Первая квартира Веры Алентовой и Владимира Меньшова

Много лет назад они были счастливыми молодоженами. И скромно отмечали свадьбу — в студенческом общежитии, где провели первые годы совместной жизни. Сначала Владимиру приходилось подрабатывать грузчиком хлеба, пока семья не получила от Московского театра Пушкина служебную квартиру.

Однако нехватка жилья успела негативно сказаться на отношениях супругов: жизнь вдвоем осложняли бытовые тяготы, рождение ребенка и финансовые неурядицы. И в итоге супруги разошлись. Но после четырехлетней разлуки сошлись снова и уже больше никогда не разлучались.

Квартирный вопрос решился только тогда, когда к Меньшову пришел крупный успех. После триумфа мелодрамы "Москва слезам не верит" в 1979 году, режиссер получил престижную награду "Оскар" за лучший зарубежный фильм и просторную трехкомнатную квартиру в олимпийской деревне. Она была построена специально для участников московской Олимпиады.

Однако последние годы супруги жили в квартире на Третьей Тверской-Ямской улице.