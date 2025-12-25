Пережила мужа на 4,5 года: что случилось с Верой Алентовой

Стала известна причина смерти актрисы Веры Алентовой. 83-летняя звезда театра и кино скончалась в больнице, в реанимации ГКБ № 1. Врачи целый час пытались спасти Веру Валентиновну, но все их усилия были тщетны.

Что случилось с Верой Алентовой?

Актрисе Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Вере Валентиновне вызвали скорую помощь и прямо из Театра Маяковского доставили в клинику. Медики констатировали, что Алентовой остановилось сердце, и провели ей целый ряд реанимационных мероприятий.

Врачи почти час бились за жизнь известной актрисы. Но их усилия были напрасными. Вера Алентова скончалась.

Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. В последнее время Вера Алентова часто жаловалась на плохое самочувствие. Вероятно, сказался и стресс, который актриса испытала во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

Когда похоронят Веру Алентову?

Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина, где много лет служила актриса. Дата и время скорбного мероприятия станут известны чуть позже.

Вера Алентова — известная актриса и вдова режиссера Владимира Меньшова. Он ушел из жизни летом 2021 года. Вера Алентова пережила мужа на четыре с половиной года.

Чем известна Вера Алентова?

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ.

За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах. Вера Алентова сыграла роли в таких фильмах, как 'Москва слезам не верит', 'Зависть богов', 'Такая короткая долгая жизнь', 'Время желаний', 'Ширли-мырли'.

По материалам телеграм-канала Mash