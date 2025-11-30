Как вела себя внучка Шиловского Аглая на прощании с ним

В Москве прошла церемония прощания с артистом Всеволодом Шиловским. В Театр-студию Всеволода Шиловского отдать последнюю дань памяти пришли многие знаменитости, коллеги, друзья, поклонники и близкие покойного актера, режиссера и педагога. Очень эмоционально вела себя внучка Всеволода Николаевича, актриса Аглая Шиловская.

Аглая Шиловская на прощании с дедом

Аглая Шиловская во время церемонии прощания сидела у гроба Всеволода Шиловского. Рядом с ней было двое мужчин, отец и муж. Аглая не скрывала эмоций.

Она непрерывно плакала. Слезы катились из глаз, и Аглая не пыталась их сдерживать. У актрисы были теплые отношения со звездным дедом.