Как вела себя внучка Шиловского Аглая на прощании с ним

В Москве прошла церемония прощания с артистом Всеволодом Шиловским. В Театр-студию Всеволода Шиловского отдать последнюю дань памяти пришли многие знаменитости, коллеги, друзья, поклонники и близкие покойного актера, режиссера и педагога. Очень эмоционально вела себя внучка Всеволода Николаевича, актриса Аглая Шиловская.
Аглая Шиловская на прощании с дедом
Аглая Шиловская во время церемонии прощания сидела у гроба Всеволода Шиловского. Рядом с ней было двое мужчин, отец и муж. Аглая не скрывала эмоций.
Она непрерывно плакала. Слезы катились из глаз, и Аглая не пыталась их сдерживать. У актрисы были теплые отношения со звездным дедом.
Аглая Шиловская (на фото в центре) на прощании с Всеволодом Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Церемонию посетил актер Борис Щербаков. Он подошел к Аглае, обнял ее. Щербаков принес внучке Шиловского свои соболезнования в связи с утратой.
Борис Щербаков и Аглая Шиловская. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press
Кто из звезд пришел проститься с Шиловским
Церемонию прощания с Всеволодом Шиловским посетили многие известные артисты. Проститься с актером и режиссером пришли Ольга Кабо, Александра Захарова, Любовь Руденко, Эммануил Виторган, Андрей Соколов, Дмитрий Певцов и другие.
Эммануил Виторган (на фото в центре) на прощании с Всеволодом Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Всеволод Шиловский скончался 26 ноября. Ему было 87 лет. В феврале 2025 года актер похоронил свою третью жену, Наталью. И был буквально раздавлен горем. О своих переживаниях Всеволод Николаевич рассказывал друзьям и коллегам.
