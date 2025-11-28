О чем говорил Шиловский в последнем интервью: "Мхатовцы никогда не были звездами"

Известный актер и режиссер, ныне покойный Всеволод Шиловский в последнем интервью делился своим взглядом на понятие 'звездности'. По мнению Шиловского, мхатовцы, даже находясь на пике своей славы, никогда не позволяли себе звездных замашек. Они оставались 'простыми до неприличия'.

Звездных отклонений не наблюдалось

Последнее интервью за месяц до своей кончины Всеволод Шиловский дал MK.RU . Он уже болел. Но не отказался общаться с журналисткой, несмотря на то, что у него была высокая температура. Во время беседы речь зашла о звездности артистов МХАТа.

"По-человечески мхатовцы никогда не были звездами", — говорил Шиловский.

Особенно ярко это проявлялось на гастролях. Шиловский вспомнил, что никаких 'звездных отклонений' у них не наблюдалось. Актеры избегали панибратства и даже отшучивались от тех, кто проявлял излишнюю самоуверенность.

"Они бегали от Леньки Харитонова: 'Не подходи к нам, звездун', потому что им стыдно было", — признавался Шиловский, подчеркивая, что мхатовцы осознавали свою ответственность и не позволяли себе возвышаться над другими.

Мастерство на сцене

На сцене, безусловно, они демонстрировали высочайшее мастерство. Шиловский восхищался техникой Михаила Грибова в спектакле 'Горячее сердце', отмечая, как он 'подпрыгивал на полтора метра'. И как ассистенты буквально ловили его, поражаясь такому уровню артистизма. Органичность Вячеслава Яншина также приводилась в пример как образец подлинного таланта.

Однако, по словам Шиловского, именно эта 'простота' и отсутствие звездной болезни делали их особенными. Он выразил уверенность, что если бы эти великие актеры были живы сегодня, они бы 'сходили с ума от интервью, от панибратства, от цинизма' которые, по его мнению, царят в современном шоу-бизнесе.

Когда не стало Всеволода Шиловского?

Всеволод Шиловский скончался 26 ноября на 88-м году жизни. Известно, что в последнее время он тяжело болел. Здоровье Шиловского подкосила смерть его любимой жены.

Натальи не стало в феврале этого года. Актер пережил супругу всего на девять месяцев. Прощание с Всеволодом Шиловский состоится 30 ноября.