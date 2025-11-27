Три жены Всеволода Шиловского: первая вышла замуж по расчету, вторая разлучила с сыном, а третья подарила счастье

25 ноября ушел из жизни Всеволод Шиловский. Его фильмография поражала разнообразием характеров: влюбленный фотограф Паша в "Любимой женщине механика Гаврилова", собутыльник Игоря Коля в картине "Влюблен по собственному желанию", авиамеханик Артюхов в "Торпедоносцах", контрабандист Зевс в ленте "Без срока давности". Всеволод Николаевич был органичен во всех этих образах. Он говорил, что на сцене и в кино, нужно не играть, а жить. Актер старался делать все по максимуму — и любить тоже…

Со своей женой Всеволод Шиловский прожил больше 45 лет. Но свою настоящую любовь актер нашел не сразу…

Евгения Уралова

Первый брак Всеволода Шиловского с юной актрисой Евгенией Трейтман (которой он посоветовал взять сценическую фамилию Уралова) изначально был союзом по расчету. Девушка открыто сообщала родным, что вышла замуж ради московской прописки, а не по любви. Мать артиста находилась в курсе этого обмана, однако скрывала правду, чтобы не причинять боль сыну.

Настоящее предательство всплыло позже, когда во время работы над картиной "Июльский дождь" у его жены завязались романтические отношения с Юрием Визбором.