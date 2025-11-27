Три жены Всеволода Шиловского: первая вышла замуж по расчету, вторая разлучила с сыном, а третья подарила счастье

25 ноября ушел из жизни Всеволод Шиловский. Его фильмография поражала разнообразием характеров: влюбленный фотограф Паша в "Любимой женщине механика Гаврилова", собутыльник Игоря Коля в картине "Влюблен по собственному желанию", авиамеханик Артюхов в "Торпедоносцах", контрабандист Зевс в ленте "Без срока давности". Всеволод Николаевич был органичен во всех этих образах. Он говорил, что на сцене и в кино, нужно не играть, а жить. Актер старался делать все по максимуму — и любить тоже…
Со своей женой Всеволод Шиловский прожил больше 45 лет. Но свою настоящую любовь актер нашел не сразу…
Евгения Уралова
Первый брак Всеволода Шиловского с юной актрисой Евгенией Трейтман (которой он посоветовал взять сценическую фамилию Уралова) изначально был союзом по расчету. Девушка открыто сообщала родным, что вышла замуж ради московской прописки, а не по любви. Мать артиста находилась в курсе этого обмана, однако скрывала правду, чтобы не причинять боль сыну.
Настоящее предательство всплыло позже, когда во время работы над картиной "Июльский дождь" у его жены завязались романтические отношения с Юрием Визбором.
Евгения Уралова. Фото: кадр из фильма "Июльский дождь"
Решающее объяснение у театра закончилось горьким признанием. Евгения призналась, что никогда не испытывала к нему чувств и лишь использовала их отношения как социальный лифт. Из-за пережитого стресса Шиловский похудел на 14 килограммов.
Нина Семенова
Второй раз создать семью он попытался с актрисой Ниной Семеновой. Хотя друзья артиста говорили ему, что у Нины Семеновой большие проблемы с алкоголем. Когда Нина забеременела, Шиловский, будучи человеком чести, женился на ней. Однако рождение сына Ильи не исправило ситуацию. После получения новой квартиры жизнь с пьющей супругой стала невыносимой, и брак распался.
Шиловский продолжал финансово поддерживать бывшую семью, но Семенова не справлялась с материнскими обязанностями. Сначала она отдала мальчика в интернат, а потом и в психиатрическую лечебницу, чтобы он не мешал ее личной жизни.
Нина Семенова. Фото: кадр из фильма "День за днем"
Шиловский забрал здорового сына из больницы, но оставить его у себя не смог. Ведь бывшая жена не хотела терять алименты. Конфликт достиг пика, когда подростка подослали к отцу, чтобы выведать размер его доходов. В итоге отец и сын перестали общаться на долгие девять лет.
Их примирению помог случай. Всеволод Шиловский прочел сценарий Ильи, был впечатлен и захотел познакомиться с автором, которым оказался его сын. После этого сын сам позвонил отцу, и связь между ними наладилась. К сожалению, в 2021 году Илья ушел из жизни в 51 год.
Наталья Цехановская
Настоящее семейное счастье Шиловский нашел в браке с арфисткой Натальей Цехановской. Актер встретил будущую жену в Сочи, куда она приехала на гастроли, а он — на отдых с друзьями в санатории "Актер". Он был очарован ею с первой встречи.
Кстати, Наталья не сразу поверила, что Всеволод Шиловский — актер и режиссер. Она полагала, что он ее разыгрывает. Тогда Всеволод Николаевич показал будущей жене титры популярного фильма "День за днем", где были указаны его имя и фамилия. Картина поразила Наталью до глубины души.
В шутку Всеволод предложил девушке встретить его после гастролей в аэропорту. И она действительно приехала в воздушную гавань на своей машине. Тогда-то актер и понял, что с Натальей можно идти в разведку.
Всеволод Шиловский и Наталья Цехановская. Фото: кадр из программы "Пока все дома"
Молодые люди начали встречаться, а вскоре и поженились. Их союз, в котором родился сын Павел, стал для актера временем полной гармонии.
"Сын — моя надежда. Потрясающий, мощный, сильный человек. Гораздо умнее меня. Не было бы его, я просто не знал бы, что делать", — говорил Всеволод Николаевич в одном из своих интервью.
Всеволод Шиловский очень любил свою жену. Говорил, что именно благодаря ей в их доме царят тепло и уют. А еще о том, что он очень вспыльчив по характеру, но Наталья принимала все недостатки любимого мужа.
К сожалению, в феврале 2025 года Наталья Киприяновна ушла из жизни.
Шиловский тяжело переживал утрату и неделю не мог говорить о случившемся. И лишь позже кратко упомянул о своем горе в телеэфире. Женщина, подарившая ему счастье, оставила его одного. И спустя девять месяцев Всеволод Николаевич последовал за ней.
Читайте также: