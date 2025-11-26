На 88-м году жизни умер Всеволод Шиловский

В среду, 26 ноября, стало известно о смерти актера Всеволода Шиловского. На данный момент нет никакой информации о том, что стало причиной этой трагедии, пишет Mk.ru . Известно, что в последнее время Всеволод Николаевич тяжело переживал из-за того, что не стало его любимой жены. Теперь вслед за Натальей Цехановской ушел и сам народный артист РСФСР.

Трагедия Шиловского

В феврале 2025 года актер похоронил свою третью жену, Наталью. И был буквально раздавлен горем. О своих переживаниях Всеволод Николаевич рассказывал друзьям и коллегам.

"У меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии. Сейчас тяжело", — говорил Шиловский в программе "Секрет на миллион".

Личная жизнь Шиловского

В первый раз актер женился, когда ему было 26 лет. Брак был заключен по большой любви. Избранницей Всеволода Николаевича стала актриса Евгения Уралова. Шиловский сделал так, чтобы она попала в труппу Театра имени Ермоловой. Однако позже оказалось, что Евгения хотела просто переехать в Москву. В какой-то момент Уралова завела отношения с Юрием Визбором.

Это стало большим разочарованием для Шиловского. Справиться с расставанием с Ураловой ему помогла работа. Не смог сохранить актер и второй брак с Ниной Семеновой. Но у них есть сын Илья.

И только третья попытка стала для Всеволода Шиловского удачной. Он создал семью, о которой всегда мечтал. С Натальей актер познакомился в Сочи. Его третья жена была арфисткой, выступала в местном оркестре. У пары родился сын Павел. Смерть жены стала для Шиловского большим ударом. Он пережил Наталью всего на девять месяцев.