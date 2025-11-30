Фото в черной вуали, красные розы, слезы: как проходит прощание с Всеволодом Шиловским

Всеволод Шиловский. Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Кабо, Захарова и Певцов пришли на прощание с Всеволодом Шиловским

В Москве проходит прощание с известным актером и режиссером Всеволодом Шиловским. Траурная церемония идет в Театре-студии Всеволода Шиловского. Его Всеволод Николаевич основал в 2009-м году.

Как проходит прощание с Шиловским

В фойе театра — несколько фотографий Всеволода Шиловского. На них он запечатлен в разные годы жизни. Один из снимков сделан не так давно. На нем Всеволод Николаевич позировал, очевидно, уже во время болезни.

Лицо его выглядит исхудавшим и осунувшимся. Актера не узнать. Это фото Шиловского обрамлено черной вуалью. Под портретом размещена корзина с красными розами.

Прощание с Всеволодом Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Гроб с телом Шиловского установлен на сцене театра. Здесь проходит гражданская панихида. Есть траурные венки от Правительства Москвы, учеников, близких и семьи Всеволода Николаевича.

Прощание с Всеволодом Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Кто из звезд пришел проститься с Шиловским

Дань памяти Всеволоду Шиловскому пришли отдать многие знаменитости. Слез не скрывала актриса Ольга Кабо, она расплакалась у гроба Шиловского. Траурную речь произнес Дмитрий Певцов.

Ольга Кабо на прощании с Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press

Церемонию посетили Андрей Соколов, Александра Захарова, Борис Щербаков, Вячеслав Невинный-младший, режиссер Андрей Смирнов.

Вячеслав Невинный-младший рассказал, что знал Шиловского с самого детства.

"В нашей семье звучало 'Сева, Севочка'. Я никогда не видел его в депрессии, уставшим. Я видел хитрый прищуренный взгляд, улыбку и настроение, которое говорило мне идти против обстоятельств всегда и выходить победителем. Однажды Всеволода Николаевича спросили, что помогает выжить. Он сказал: "Ребята, надо смотреть за тем, что делают молодые, иначе окажешься на обочине", — поделился Вячеслав Невинный-младший.

Вячеслав Невинный-младший. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press

Всеволода Шиловского не стало 26 ноября. Он скончался на 88-м году жизни. Всеволод Николаевич всего на девять месяцев пережил свою любимую жену, которая ушла из жизни в феврале этого года.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также