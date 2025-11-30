Фото в черной вуали, красные розы, слезы: как проходит прощание с Всеволодом Шиловским

В Москве проходит прощание с известным актером и режиссером Всеволодом Шиловским. Траурная церемония идет в Театре-студии Всеволода Шиловского. Его Всеволод Николаевич основал в 2009-м году.

Как проходит прощание с Шиловским

В фойе театра — несколько фотографий Всеволода Шиловского. На них он запечатлен в разные годы жизни. Один из снимков сделан не так давно. На нем Всеволод Николаевич позировал, очевидно, уже во время болезни.

Лицо его выглядит исхудавшим и осунувшимся. Актера не узнать. Это фото Шиловского обрамлено черной вуалью. Под портретом размещена корзина с красными розами.