Фото в черной вуали, красные розы, слезы: как проходит прощание с Всеволодом Шиловским

В Москве проходит прощание с известным актером и режиссером Всеволодом Шиловским. Траурная церемония идет в Театре-студии Всеволода Шиловского. Его Всеволод Николаевич основал в 2009-м году.
Как проходит прощание с Шиловским
В фойе театра — несколько фотографий Всеволода Шиловского. На них он запечатлен в разные годы жизни. Один из снимков сделан не так давно. На нем Всеволод Николаевич позировал, очевидно, уже во время болезни.
Лицо его выглядит исхудавшим и осунувшимся. Актера не узнать. Это фото Шиловского обрамлено черной вуалью. Под портретом размещена корзина с красными розами.
Прощание с Всеволодом Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Гроб с телом Шиловского установлен на сцене театра. Здесь проходит гражданская панихида. Есть траурные венки от Правительства Москвы, учеников, близких и семьи Всеволода Николаевича.
Прощание с Всеволодом Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Кто из звезд пришел проститься с Шиловским
Дань памяти Всеволоду Шиловскому пришли отдать многие знаменитости. Слез не скрывала актриса Ольга Кабо, она расплакалась у гроба Шиловского. Траурную речь произнес Дмитрий Певцов.
Ольга Кабо на прощании с Шиловским. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press
Церемонию посетили Андрей Соколов, Александра Захарова, Борис Щербаков, Вячеслав Невинный-младший, режиссер Андрей Смирнов.
Вячеслав Невинный-младший рассказал, что знал Шиловского с самого детства.
"В нашей семье звучало 'Сева, Севочка'. Я никогда не видел его в депрессии, уставшим. Я видел хитрый прищуренный взгляд, улыбку и настроение, которое говорило мне идти против обстоятельств всегда и выходить победителем. Однажды Всеволода Николаевича спросили, что помогает выжить. Он сказал: "Ребята, надо смотреть за тем, что делают молодые, иначе окажешься на обочине", — поделился Вячеслав Невинный-младший.
Вячеслав Невинный-младший. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press
Всеволода Шиловского не стало 26 ноября. Он скончался на 88-м году жизни. Всеволод Николаевич всего на девять месяцев пережил свою любимую жену, которая ушла из жизни в феврале этого года.
