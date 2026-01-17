Как с Золотовицким попрощалась Зудина: "Все мы когда-то встретимся"

В Москве попрощались с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. Он скончался 14 января после борьбы с раком. В числе посетивших траурную церемонию была и актриса Марина Зудина.

Что сказала Зудина у гроба Золотовицкого

Марина Зудина пришла в МХТ имени Чехова на прощание с Игорем Золотовицким в числе первых. Она вела себя довольно сдержанно и старалась не попадать в камеры и фото-объективы. Зудина подошла к гробу с Золотовицким, наклонилась и тихо прошептала покойному артисту, что любит его.