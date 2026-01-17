Как с Золотовицким попрощалась Зудина: "Все мы когда-то встретимся"

Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Актриса Марина Зудина трогательно попрощалась с Игорем Золотовицким.

В Москве попрощались с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. Он скончался 14 января после борьбы с раком. В числе посетивших траурную церемонию была и актриса Марина Зудина.

Что сказала Зудина у гроба Золотовицкого

Марина Зудина пришла в МХТ имени Чехова на прощание с Игорем Золотовицким в числе первых. Она вела себя довольно сдержанно и старалась не попадать в камеры и фото-объективы. Зудина подошла к гробу с Золотовицким, наклонилась и тихо прошептала покойному артисту, что любит его.

"Все мы когда-то встретимся. Я тебя очень люблю", — сказала Марина Зудина.

Гроб с телом Игоря Золотовицкого на сцене МХТ. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Кто еще пришел проститься с Золотовицким?

Отдать дань последней памяти Игорю Золотовицкому пришли многие известные люди. Траурную церемонию посетили Константин Эрнст с женой, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, Игорь Верник, Иван Ургант с женой. Ургант расплакался у гроба с Золотовицким.

А вот жена Игоря Золотовицкого держалась на прощании очень мужественно и не дала волю эмоциям. Сыновья Золотовицкого рассказали о его последних словах, сказанных перед смертью.

Когда врачи, забиравшие Золотовицкого в реанимацию, поинтересовались его самочувствием, он поднял палец вверх и сказал: "Во!". И в этом был весь Игорь Яковлевич. Всегда жизнерадостный и позитивный. Даже в самые страшные моменты жизни он сохранял самообладание и умудрялся радовать окружающих.

Похоронен Игорь Золотовицкий на Троекуровском кладбище Москвы.

