Как держалась жена Игоря Золотовицкого на прощании с ним

В Москве в эту субботу, 17 января, простились с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. Траурная церемония прошла в МХТ имени Чехова, которому Золотовицкий отдал сорок лет жизни. У гроба мужа, установленном на сцене театра, сидела Вера Харыбина.
Вдова Золотовицкого не плакала
Вдова Игоря Золотовицкого Вера Харыбина продемонстрировала удивительное мужество на прощании с ним. В то время, как многие коллеги и ученики покойного артиста не сдерживали рыданий, Вера Харыбина не проронила ни слезинки.
Она сидела у гроба мужа, принимала соболезнования, благодарила каждого, кто пришел. Но не давала волю эмоциям. Вдова Игоря Золотовицкого не стала покрывать голову черным платком.
Не прятала она и своих глаз под темными очками. В черном наряде Вера сидела рядом с сыновьями, опустив вниз глаза. Было видно, что ей невероятно тяжело дается все происходящее, но она держалась.
Вера Харыбина на прощании с Игорем Золотовицким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Сколько лет были вместе Игорь Золотовицкий и его жена
Игорь Золотовицкий и Вера Харыбина поженились в 1988-м году. Их брак был очень гармоничным. Золотовицкий обожал жену и очень трепетно относился к ней. У пары двое сыновей — Александр и Алексей. Оба пошли по стопам своего звездного отца.
На прощании с Золотовицким его наследники раскрыли слова, сказанным им перед смертью.
Сыновья Игоря Золотовицкого на прощании с ним. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Кто из звезд пришел на прощание с Золотовицким?
Траурное мероприятие посетили многие знаменитости. Проститься с Игорем Золотовицким пришли Константин Эрнст, Игорь Угольников, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Марина Зудина, Игорь Верник, Иван Ургант и другие известные персоны.
Иван Ургант у гроба с телом Золотовицкого не сдержал эмоций и расплакался.
Игоря Золотовицкого не стало 14 января. Он скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. О том, что Золотовицкий сражается с раком, знали только самые близкие люди. Игорь Яковлевич предпочитал не распространяться о болезни, не показывал, как ему тяжело.
