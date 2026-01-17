Как держалась жена Игоря Золотовицкого на прощании с ним

В Москве в эту субботу, 17 января, простились с актером, режиссером и педагогом Игорем Золотовицким. Траурная церемония прошла в МХТ имени Чехова, которому Золотовицкий отдал сорок лет жизни. У гроба мужа, установленном на сцене театра, сидела Вера Харыбина.

Вдова Золотовицкого не плакала

Вдова Игоря Золотовицкого Вера Харыбина продемонстрировала удивительное мужество на прощании с ним. В то время, как многие коллеги и ученики покойного артиста не сдерживали рыданий, Вера Харыбина не проронила ни слезинки.

Она сидела у гроба мужа, принимала соболезнования, благодарила каждого, кто пришел. Но не давала волю эмоциям. Вдова Игоря Золотовицкого не стала покрывать голову черным платком.

Не прятала она и своих глаз под темными очками. В черном наряде Вера сидела рядом с сыновьями, опустив вниз глаза. Было видно, что ей невероятно тяжело дается все происходящее, но она держалась.