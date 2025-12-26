Как Долину будут выселять из квартиры, раскрыл юрист: "Лурье нужно будет получить исполнительный лист"

Новость о выселении Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках вызвала живой интерес. Хотя детали судебного процесса остаются за кадром, сам сценарий выселения, даже в отношении такого медийного лица, подчиняется определенным законодательным процедурам. Адвокат Александр Кудряшов рассказал, как может развиваться эта непростая ситуация.

Первый шаг: Получение исполнительного листа

Путь к изгнанию из жилища начинается в суде. Для того чтобы начать процедуру выселения, инициатору процесса, в данном случае Полине Лурье, необходимо получить исполнительный лист. Этот документ является официальным подтверждением судебного решения о выселении. Процесс его получения может варьироваться по срокам: от нескольких дней до более длительного периода.

"Сначала Лурье нужно будет получить исполнительный лист в суде (по акту о выселении). Иногда это занимает несколько дней, иногда — дольше из-за загруженности канцелярии", — цитирует адвоката Кудряшова MK.RU .

Далее — Федеральная служба судебных приставов

Имея на руках исполнительный лист, Полина Лурье должна будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Здесь она подает заявление о возбуждении исполнительного производства. Приставы в соответствии с законом обязаны рассмотреть это заявление и возбудить производство. Обычно на это отводится до 3 рабочих дней с момента получения всех необходимых документов.

После возбуждения исполнительного производства пристав вынесет соответствующее постановление. Важно понимать, что закон предусматривает срок для добровольного исполнения этого постановления. Как правило, этот срок составляет 5 дней. В течение этого времени жильцы (в данном случае, Лариса Долина) имеют возможность покинуть квартиру по собственному желанию, избежав принудительных мер.

Когда добровольное исполнение невозможно

Если же жильцы не покидают квартиру в установленный срок, пристав переходит к принудительному исполнению. Здесь стоит подчеркнуть: организацию и проведение выселения осуществляет не собственник, а судебный пристав.

О чем Долина просила Лурье

Лариса Долина ранее обращалась с просьбой к Полине Лурье дать ей время на то, чтобы вывезти вещи из квартиры. Нажитого так много, что Ларисе Александровне нужно время аж до марта. Полина на просьбу певицы ответила отказом. Слишком некрасиво та вела себя по отношению к покупательнице.

Когда Долина должна освободить квартиру в Хамовниках добровольно?

Суд постановил, что Лариса Долина немедленно должна освободить квартиру в Хамовниках. Решение суда вступает в силу 30 декабря. По закону Долина должна съехать из жилища в пятидневный срок.

Но из-за того, что на этот период приходятся праздничные выходные, у Ларисы Александровны времени на переезд немного больше. Она должна вывезти все из квартиры и передать ключи Полине Лурье 13 января.

