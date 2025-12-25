Долину выселяют из квартиры в Хамовниках через суд: когда певица должна съехать

Стало известно о решении суда по делу выселения Ларисы Долиной из ее роскошной квартиры в Хамовниках. Певице дали несколько дней на сборы. Когда Долина должна освободить жилище?

Решение суда по делу Долиной

Суд постановил, что Лариса Долина немедленно должна освободить квартиру в Хамовниках, которую несколько месяцев назад продала Полине Лурье. Решение суда вступает в силу 30 декабря. По закону Долина должна съехать из жилища в пятидневный срок.

Это пятое января. Но поскольку в России в это время будут праздничные каникулы, у Ларисы Александровны есть время собрать весь свой скарб до 13 января.

Если Долина не успеет к этому дню освободить квартиру, то за дело возьмутся приставы.

"Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры, даже без присутствия Долиной, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить", — говорится в постановлении суда.

Просьба Долиной

Лариса Долина ранее обращалась с просьбой к Полине Лурье дать ей время на то, чтобы вывезти вещи из квартиры. Нажитого так много, что Ларисе Александровне нужно время аж до марта. Полина на просьбу певицы ответила отказом. Слишком некрасиво та вела себя по отношению к покупательнице.

Поставлена точка в деле Долиной?

Не исключено, что сегодняшнее судебное заседание стало финальным в деле Ларисы Долиной. Многомесячные тяжбы завершились победой Полины Лурье и ее адвоката. Лариса Долина, которой ранее удалось опротестовать сделку купли-продажи квартиры из-за действий мошенников, была вынуждена все же жилище отдать покупательнице. Такое решение принял Верховный суд.

По материалам Starhit

