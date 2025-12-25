Долина молит Лурье оставить ей квартиру еще на несколько месяцев: что ответила Полина

История столичной квартиры Ларисы Долиной превращается в настоящий сериал. В ближайшее время состоится заседание по поводу ее выселения, но 70-летняя артистка уезжать не спешит. Долина не успевает собрать вещи.

Долина просит 'еще несколько месяцев'

По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, певица обратилась к новой владелице жилья с личной просьбой. Лариса Александровна просит пожить в квартире еще каких-то несколько месяцев. Долиной нужно время, что спокойно собрать вещи и подготовиться к переезду.

"Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев", — заявила адвокат.

Как стало известно, Полина Лурье в просьбе Ларисе Долиной отказала. Она покупала квартиру для себя и детей. Полина планирует сделать ремонт в хоромах Ларисы Александровны. А на него тоже нужно время.

Как звезда лишилась квартиры и миллионов

В прошлом году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Под их влиянием звезда лишилась миллионов и продала столичную квартиру по цене гораздо ниже рыночной. Покупателем жилья стала мама двоих детей Полина Лурье. Она отдала за недвижимость 112 миллионов рублей. После того как Долина осознала произошедшее, она обратилась в правоохранительные органы. Через суд артистка попыталась оспорить продажу квартиры.

Верховный суд выбрал сторону Лурье

Судебная история завершилась не в пользу певицы. Верховный суд признал, что хозяйкой жилья является именно Полина Лурье. Полина уже готовится к новоселью и строит планы на обновление интерьера. Пока же ожидает, когда вопрос с выселением будет окончательно решен, и она сможет приступить к своим планам.

Лариса Долина молчит, но продолжает работать

Что касается Ларисы Александровны, то она не прокомментировала решение Верховного суда. Певица продолжает выступать и принимать участие в съемках. Однако ее окружение уверяет: за сценой и камерами все не так безоблачно.

По словам близких, артистке сейчас "совсем нелегко в моральном плане". История с квартирой и мошенниками сильно ударила по ее состоянию. Лариса Долина лишилась сна и много плачет.

Между тем квартира в Хамовниках — не единственное жилье Долиной. Известный певец Лев Лещенко на днях рассказал, сколько недвижимости у Долиной. Лариса Александровна за свою карьеру заработала немало, и она явно не бездомная.

Несмотря на народный гнев в адрес Долиной, звезду не стали 'вырезать' из праздничных программ на ТВ. Певица появится в новогодних шоу на федеральных каналах. А вот первый в наступающем году концерт Ларисы Долиной отменили. Он должен был состояться 4 января в Туле, но билеты на него не раскупили.

По материалам РИА Новости

А вы как считаете, Полина Лурье правильно поступила, отказав Ларисе Долиной в просьбе? Ответьте в комментариях.