Сколько денег потеряет Долина из-за отмены первого сольного концерта в новом году

Первый сольный концерт Ларисы Долиной в новом году отменен. Ранее планировалось, что 'сольник' Долиной пройдет в Туле 4 января. Но его не будет. Почему и сколько денег потеряет Лариса Долина из-за этого?

Почему отменен концерт Долиной в Туле?

Причина отмены концерта Ларисы Долиной в Туле проста и банальна. Люди не раскупили билеты на него. Как сообщает kp.ru, продано меньше половины зала. То есть, мероприятие убыточное. Его проще вообще не проводить.

Удалось выяснить отдельные 'интересные подробности' о реализации билетов на концерт. Жители Тулы утверждают, что на ряде городских предприятий распространяли предложения о покупке билетов со значительными скидками, однако желающие не находились.

Установленный тариф варьируется от 3, 5 тыс. руб. на галерке до 7,5 тыс. руб. за места в первых рядах партера. К тому же ходят слухи, что объем реализованных билетов существенно уступал заявленным показателям — это делалось для того, чтобы не демонстрировать откровенно плачевную ситуацию с продажами. Фактически заполняемость зала не достигла и 30 %.

При подобных обстоятельствах проведение концерта обернулось бы для устроителя финансовыми потерями. В связи с этим было принято решение его отменить.

Вероятно, в качестве обоснования будет названа иная, привычная причина. Обычно организаторы стремятся избежать конфликтов с исполнителями, поэтому в официальных сообщениях фигурируют формулировки вроде 'концерт отменен по техническим причинам' или 'исполнитель не сможет выйти на сцену'.

Сколько Лариса Долина потеряла денег из-за отмены концерта в Туле? В залах с малой наполняемостью средний гонорар за одно выступление артистки составляет от 1 млн руб до 1,5 млн руб. Примерно этой суммы Долина и лишилась.

Долина не очень востребована

Лариса Долина довольно редко дает сольные выступления. Артистка она хоть и популярная, но на нее одну зрители ходить не хотят. Лариса Александровна дает по 3-4 сольных концерта в месяц. И то — в небольших залах. Чаще всего она выступает в сборных концертах.

На фоне скандала с куплей-продажи квартиры на голову певицы посыпались не очень приятные новости. Недавно стало известно, что Долину вычеркнули из списков артистов, которые примут участие в концерте в честь 90-летия Людмилы Гурченко. Вскрылось к тому же, что Лариса Александровна вместе с квартирой в Хамовниках может лишиться и еще двух квартир в Латвии.

А вы пошли бы на сольный концерт Ларисы Долиной? Ответьте в комментариях.