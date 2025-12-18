Лещенко перечислил недвижимость Долиной: "Она не бездомная"

Известный певец Лев Лещенко раскрыл правду о недвижимости Ларисы Долиной. Он дал понять, что без крыши над головой та точно не останется. Чем же владеет Лариса Александровна по версии Льва Валериановича?

Недвижимость Долиной

Лев Лещенко намекнул, что Лариса Долина — не тот человек, которого нужно будет приютить. У звезды все в полном порядке с недвижимостью. В собственности у Ларисы Долиной есть и дом, и квартиры. Так что после выселения из квартиры в Хамовниках звезда на улице не останется.

"У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить", — раскрыл правду о квартирном вопросе Долиной Лещенко.

Сейчас Ларисе Долиной предстоит выбрать, где она обоснуется после выселения из квартиры в Хамовниках. Полноправной владелицей недвижимости в центре Москвы стала Полина Лурье. Именно она купила квартиру у Долиной за 112 млн рублей.

Решение Верховного суда

Верховный суд принял решение в пользу Полины Лурье. Инстанция признала действительной сделку купли-продажи. И теперь у Ларисы Долиной есть небольшой промежуток времени, чтобы освободить квартиру.

Ранее же суд аннулировал сделку. И квартира была возвращена Долиной, поскольку певица заявляла, что продала жилище, находясь под прессингом мошенников, вымогавших у нее крупную сумму денег.

Экспертиза показала, что Лариса Долина в момент продажи квартиры находилась в состоянии психического расстройства. Но на решение Верховного суда это не повлияло. Теперь Полина Лурье готовится к ремонту и новоселью.

По материалам 360.ru

