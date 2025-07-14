Умер режиссер Юрий Мороз

Режиссер Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет. О смерти Юрия Мороза первым сообщил телеграм-канал 'Россия Культура' со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.

Тяжелая болезнь

Чуть позже информацию подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он озвучил и причину смерти 68-летнего Юрия Мороза. По его словам, режиссер в последнее время тяжело болел.

"Он умер сегодня ночью. Да, он болел", — цитирует Игоря Золотовицкого РИА Новости .

Юрий Мороз — выпускник Школы-студию МХАТ, а в 1988 году он окончил еще и режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в "Ленкоме".

В кино Юрий Мороз впервые появился в исторической дилогии 'Юность Петра' и 'В начале славных дел' кинорежиссера Сергея Герасимова. Известность получил после роли Тони в мюзикле 'Принцесса цирка'.

Личная жизнь

Юрий Мороз — муж известной актрисы Виктории Исаковой и отец звезды сериалов Дарьи Мороз. На Виктории Исаковой Мороз женился после трагической гибели первой супруги, актрисы Марины Левтовой.

Она разбилась, катаясь на снегоходе. Трагедия произошла зимой 2000 года. Марине Левтовой было всего сорок лет. Как рассказывала Дарья Мороз, мама в тот момент спасла ей жизнь, но погибла сама.

Дарья Мороз всегда была в прекрасных отношениях с отцом и его новой женой Викторией Исаковой. В 2015 году у Мороза и Исаковой родилась дочь Варвара.

Она стала вторым совместным ребенком пары. Первая дочь Мороза и Исаковой, Марина, имела врожденное генетическое заболевание. В 2003 году девочка скончалась. Только в 2022-м Юрий Мороз нашел в себе силы публично рассказать о пережитом горе.