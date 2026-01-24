Цыганова обрушилась на Собчак после назначения Богомолова ректором: "Купила должность для мужа"

Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало бурю эмоций. Пока Ксения Собчак поздравляет супруга с новой должностью, в шоу-бизнесе разгорается жесткий конфликт. Певица Вика Цыганова прошлась по Богомолову, напомнив о его свадьбе с Собчак.

Что сказала Цыганова о Богомолове?

Узнав о назначении Богомолова, Цыганова разразилась гневным постом в своем телеграм-канале. Виктория до глубины души возмущена происходящим. В этом она видит происки Ксении Собчак. Цыганова предположила, что та посодействовала продвижению супруга на столь высокий пост.

"И. о. ректора столичного театрального вуза назначили Богомолова. Золотовицкий в гробу вертится от этой новости, наверное. Худшей кандидатуры и не придумаешь. Собчачка подсуетилась и купила должность для мужа? Чему вообще новый ректор учить студентов собрался, голышом по сцене скакать и извращенцев отыгрывать? А может, на катафалке в день свадьбы кататься и икру черную тазиками жрать?" — высказалась Вика Цыганова.

Певица связала назначение с общим состоянием культурной повестки и продолжила:

"Министром бескультурья после Любимовой, должно быть, Инстасамку поставят. Мы буквально наблюдаем закат цивилизации. Психи-извращенцы становятся ректорами и воспитывают новые поколения. А все настоящее, честное и духовное вымарывается из культуры России. Казалось, ниже падать уже некуда", — добавила звезда.

Подписчики Цыгановой поддержали ее. И высказались примерно в том же духе, что и певица.

Когда стало известно о назначении Богомолова?

О том, что Константин Богомолов заменит ушедшего из жизни Игоря Золотовицкого на посту ректора Школы-студии МХАТ, стало известно в пятницу, 23 января. Об этом в личном блоге сообщила министр культуры Ольга Любимова.

На новость немедленно отреагировала Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она написала, что день для нее выдался очень удачным. Позже Собчак ответила и на хейт, начавшийся в Сети. Она дала понять, что чем больше злятся завистники, тем крепче она спит.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января 2026 года. Он скончался после борьбы с раком. Константин Богомолов был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ на десятый день после смерти Золотовицкого. Богомолов сразу же уточнил, что будет совмещать ректорство и работу в театре.

