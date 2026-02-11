Александр Збруев: "Богомолова бьют наотмашь"

В театральных кругах не утихают споры вокруг фигуры режиссера Константина Богомолова. Актер Александр Збруев, неоднократно работавший с ним, выступил с решительной защитой коллеги, раскритиковав кампанию против него. В откровенном интервью Збруев поделился своим взглядом на ситуацию, вспомнил о совместной работе и рассказал о непростых взаимоотношениях Богомолова с руководством театра "Ленком".

О таланте и "театральной родословной"

Александр Збруев категорически не согласен с аргументами критиков, указывающих на то, что Богомолов якобы не имеет права занимать определенную позицию в театральной среде из‑за отсутствия формальной связи со Школой‑студией МХАТ.

"Почти все русские театральные школы, все современные режиссеры так или иначе вышли из "шинели" Константина Сергеевича Станиславского. У каждого было свое видение театра, но школа у всех одна", — подчеркнул Збруев в интервью kp.ru.

По мнению Збруева, вопрос о том, окончил ли Богомолов Школу‑студию и преподавал ли там, не имеет принципиального значения. Он называет режиссера талантливым и образованным человеком, отмечая его особый дар потрясающе работать с артистами, слышать актеров, глубоко разбирать пьесы.