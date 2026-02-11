Александр Збруев: "Богомолова бьют наотмашь"

В театральных кругах не утихают споры вокруг фигуры режиссера Константина Богомолова. Актер Александр Збруев, неоднократно работавший с ним, выступил с решительной защитой коллеги, раскритиковав кампанию против него. В откровенном интервью Збруев поделился своим взглядом на ситуацию, вспомнил о совместной работе и рассказал о непростых взаимоотношениях Богомолова с руководством театра "Ленком".
О таланте и "театральной родословной"
Александр Збруев категорически не согласен с аргументами критиков, указывающих на то, что Богомолов якобы не имеет права занимать определенную позицию в театральной среде из‑за отсутствия формальной связи со Школой‑студией МХАТ.
"Почти все русские театральные школы, все современные режиссеры так или иначе вышли из "шинели" Константина Сергеевича Станиславского. У каждого было свое видение театра, но школа у всех одна", — подчеркнул Збруев в интервью kp.ru.
По мнению Збруева, вопрос о том, окончил ли Богомолов Школу‑студию и преподавал ли там, не имеет принципиального значения. Он называет режиссера талантливым и образованным человеком, отмечая его особый дар потрясающе работать с артистами, слышать актеров, глубоко разбирать пьесы.
Збруев подчеркивает: те, кто однажды сотрудничал с Богомоловым, мечтают о повторной совместной работе. Сам актер был занят в трех постановках режиссера, поэтому говорит с позиции личного опыта.
Конфликт с руководством театра "Ленком"
Збруев приоткрыл завесу над внутренними театральными противоречиями, объясняя, почему Богомолов в итоге покинул "Ленком". Ключевую роль в этом сыграл Марк Захаров — художественный руководитель, который изначально приветствовал приход Богомолова, но затем изменил свое отношение.
"Сначала Марк Анатольевич хотел, чтобы к нам пришел Богомолов. Был счастлив, когда это случилось. Потом, когда Богомолов поставил два спектакля, Марк Захаров почему‑то свое мнение изменил", — вспомнил Збруев.
О несправедливых обвинениях
Збруев возмущен тем, как сегодня обращаются с Богомоловым. Особенно его задевает тенденция сводить заслуги режиссера к его личному статусу — мужу Ксении Собчак.
"Сейчас Богомолова бьют наотмашь, называют мужем Собчак. Это же оскорбительно для мужчины, для режиссера, когда говорят, что главная его заслуга в том, что он чей‑то муж", — заявил Збруев.
Параллели с великими
В защиту Богомолова Збруев привел пример другого выдающегося режиссера — Анатолия Эфроса, с которым ему также довелось работать. Он видит сходство между двумя мастерами.
"Эфрос открывал в артистах незнакомые им двери. И Богомолов тоже их открывает", — заключил Збруев.
Для Збруева это — главный критерий ценности режиссера: способность раскрывать новые грани таланта актеров, вести их к творческим открытиям.
Богомолов больше не ректор
Константин Богомолов на фоне скандала с его назначением ректором Школы-студии МХАТ попросил освободить его от этой должности. Актриса Елена Проклова в беседе с Teleprogramma.org заявила, что ей очень жаль. Она уверена, что режиссер принял такое решение на фоне травли.
