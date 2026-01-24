Джиган после разрыва с Самойловой развлекает детей на элитной яхте на Мальдивах

Оксана Самойлова умеет добиваться своего. Она хотела, чтобы Джиган повзрослел. И тот меняется буквально на глазах. Из несерьезного и постоянно на чилле человека Джиган превратился в заботливого папашу. Пока Самойлова наслаждается красотами Куршевеля, Джиган развлекает детей на Мальдивах.

Роскошная яхта и китовые акулы

40-летний Джиган на Мальдивах балует дочерей и сына морскими развлечениями. Они катаются на яхте, которая славится роскошными условиями. Пассажиры могут понежиться в джакузи и расслабиться в люксовых каютах. Среди развлечений — дайвинг.

Рэпер показал, как плавает вместе с детьми в окружении китовых акул. Эти морские гиганты известны своим мирным нравом, и семейное купание в океане попало в соцсети артиста.

Гидроциклы, рыбалка и изысканные блюда

Помимо дайвинга, Джиган с детьми проводит время за рыбалкой и катается на гидроцикле. На столе — изысканные блюда. Каникулы, которые устроил наследникам артист, впечатлили его подписчиков. В комментариях один за другим появляются восторженные отклики. Джигана называют лучшим папой и примером правильного мужчины.

Джиган и бракоразводный процесс

Джиган и Оксана Самойлова сейчас находятся в стадии развода. В процессе вскрылась одна интересная деталь. Она объясняет, почему Самойлова спокойна, а Джиган заметно нервничает.

По словам представителей рэпера, жена заставила его подписать сомнительный брачный договор пять лет назад, когда Джиган лечился в рехабе. Согласно документу после развода Джиган лишится почти всего имущества на сумму полмиллиарда рублей.

Адвокат Джигана Сергей Жорин намерен добиться признания договора недействительным. Он уверяет, что он был оформлен в уязвимый момент: рэпер находился в рехабе и не осознавал своих действий. При этом Жорин призвал не проводить параллелей между историями Джигана и Ларисы Долиной.

Версия Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова по-своему комментировала условия соглашения. Она подтверждала наличие договора. Но отмечала, что в нем указано, что нажитое до 2020 года при разводе достается ей. А все, что после — делится поровну.

Просто Джиган за пять лет ничего не заработал, по утверждению Самойловой. А значит, и останется ни с чем. Все справедливо.

Модель также подчеркивала, что за последние годы не получала от рэпера крупных подарков. Машины и часы Джигану дарила жена. Самойлова говорила и о том, что держалась за семью до последнего. Но теперь у нее уже не осталось сил.

Рехаб, психиатрическая клиника и попытки спасти брак

После рождения сына Давида у рэпера случился наркотический загул. Тогда он прошел лечение в рехабе. Спустя три года он попал в психиатрическую клинику.

Самойлова уже пыталась подать на развод, но после подписания брачного договора осталась в семье. Позже она все же решилась на расставание. И в октябре прошлого года подала иск в суд с требованием развести ее с Джиганом.

А вы как думаете, Самойлова и Джиган в итоге разведутся?