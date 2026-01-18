Оксана Самойлова заставила Джигана подписать брачный контракт после рехаба

Развод Оксаны Самойловой и Джигана со стороны выглядит почти образцовым. Но за спокойной картинкой, которую видят подписчики, скрываются бумаги, условия и давние обиды. Чего не видит публика в истории Джигана и Самойловой?

Как все выглядит снаружи

Со стороны бракоразводный процесс звездной пары выглядит мирно. Нет раздела имущества. Нет споров по определению места жительства детей. Оксана Самойлова транслирует на публику, что устала от "чиллового" мужа. По ее версии, чувства угасли. Джиган умоляет жену не разводиться и дать их союзу еще один шанс.

Для музыканта все происходящее стало полной неожиданностью. Для Оксаны это, возможно, часть плана. 'Стали известны некоторые любопытные подробности, которые остались за кадром.

Первый бунт: загул, "петушки" и рехаб

Многие помнят, что на развод Оксана Самойлова подает уже во второй раз. Первый бунт случился в 2020-м. После того как Самойлова родила Джигану долгожданного сына, тот на радостях ушел в длительный загул. Период запомнился поклонникам рэпера сбритыми бровями, "петушками" и бесконечными прямыми эфирами в неадекватном состоянии.

В итоге, Джиган оказался в рехабе в Майами. Он должен был провести там пару месяцев. Джиган принимал препараты. Но уже через десять дней его из клиники забрала Самойлова.

Условия игры: как появился брачный контракт

Разводиться, как и сейчас, тогда Джиган не хотел. Сохранить брак Самойлова согласилась, если рэпер подпишет брачный контракт. В документе многодетная мать выдвинула условие. В случае повторного загула и развода все имущество, нажитое супругами, остается ей.

"Денис был в таком состоянии, что подписал бы все, что угодно, лишь бы черная полоса в его жизни закончилась, — считает приятель артиста. — То есть, нужно понимать, сначала он несколько недель куролесил, празднуя рождение сына, а потом лечился, в том числе, и седативными. Он реально был в неадекватном состоянии. Оксана увезла мужа из психушки, тут же стала угрожать разводом, подала заявление и подсунула нужные ей бумаги. К тому моменту они уже приобрели большой дом, в том же документе значилась и небольшая квартира Джигана в Москве, купленная им много лет назад, и все остальное".

Самойлова не скрывает, что все имущество до 2020 года теперь принадлежит ей, а нажитое после делится поровну. И она подтверждала наличие такого договора между нею и Джиганом.

"У нас был брачный договор в 2020 году. Все мое", — заявляла ранее блогер.

Почему Оксана так спокойна

Друзья Джигана уверены: именно поэтому Оксана сейчас ведет себя крайне спокойно. Она не позволяет себе резких публичных выпадов в адрес супруга. Она позволяет ему в любое время видеться с детьми. Параллельно Оксана старательно выстраивает имидж уставшей от семейных проблем женщины.

К своему заявлению о разводе Самойлова приложила брачный контракт. Джиган о нем, конечно, уже и думать забыл. А теперь выходит, что после развода он лишится и денег, и недвижимости.

"Адвокаты обнаружили эту бумагу, когда изучали документы. И, конечно, были шокированы", — добавил приятель рэпера.

Что решит суд и чем рискует рэпер

Самойлова подала заявление на развод с Джиганом в октябре прошлого года. Тот на первом же судебном заседании попросил дать ему время и возможность на примирение. Суд пошел на встречу отцу четверых детей.

Но вымолить прощение у Самойловой за эти месяцы у Джигана так и не получилось. 19 января состоится судебное заседание, на котором брак пары скорее всего будет официально расторгнут. Джиган рискует остаться без крыши над головой. Но может Самойлова проявит милосердие? Все-таки он отец ее четверых детей.

Сам Джиган считает, что решение о разводе Самойлова приняла во время съемок реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной". Он признавался, что жалеет об участии в проекте. К тому же, Джиган уверен, что его выставили идиотом. Он был уверен, что это развлекательный формат, и дурачился так, как умеет только он. А Самойлова же была представлена в лучшем свете, думающей, рассудительной и заботящейся о детях.

По материалам Starhit

