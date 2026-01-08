Джиган недоволен реалити с Самойловой: "Как будто я идиот какой-то сумасшедший"

Рэпер Джиган честно признался, что реалити-шоу о жизни его семьи стало для него неожиданным сюрпризом. Он не смотрит выпуски заранее и следит за ними уже после монтажа вместе со зрителями. Джиган дал понять, что ожидал несколько иного.

Не то реалити, которое он ждал

Оказалось, что Джиган рассчитывал на совершенно другой формат. Он признается, что изначально представлял себе легкое и веселое шоу с огромным количеством шуток и чилла. Рэпер и вел себя именно так, а вот Оксана — по-другому. И теперь он выглядит так, как выглядит.

"На контрасте, конечно, с тем, что снимали с Оксаной, это выглядит немножко странно. Как будто я идиот какой-то сумасшедший", — возмутился рэпер.

Несмотря на шок от монтажа, музыкант не отказывается от ответственности за свой экранный образ. По его словам, зрители видят в реалити настоящего Джигана, а не придуманного персонажа. Зато, по словам Джигана, это честно.

"Я не то, чтобы там играю Джигана, который на чилле, на расслабоне. Я такой и есть. Просто там, на фоне такого монтажа и другой истории, наверное, было бы логичнее, если бы был диалог", — добавил Джиган.

О чем реалити 'Быть Джиганом и Оксаной'?

Проект 'Быть Джиганом и Оксаной' показывает несколько последних месяцев жизни пары. В это время Оксана Самойлова и Джиган переживают семейный кризис на глазах у публики. Реалити фиксирует, как они реагируют на публикации в СМИ, обсуждают происходящее между собой, спорят, сомневаются и пытаются продолжать жить в привычном режиме.

В кадр попадают рабочие будни, участие в других проектах, репетиции, домашние дела, школьные мероприятия, разговоры и семейные поездки. Попутно Оксана и Джиган делятся личными переживаниями и взглядами на совместное будущее.

Ранее Джиган уже говорил, что пожалел о том, что дал согласие на съемку подобного реалити-шоу. Музыкант считает, что если бы не оно, Оксана Самойлова и не подумала бы расставаться с ним. Именно шоу, по мнению Джигана, и довело их семью до развода.

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре. Но пару до сих пор официально не развели. Джиган попросил суд дать им время на примирение.

За это время Оксана не раз признавалась, как тяжело ей жилось в браке. Она тащила все на себе, в то время, как отец семейства предпочитал ко всему относиться легко и просто. Самойлова устала ждать, когда Джиган повзрослеет.

По материалам Love Radiо

