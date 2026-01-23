Жорин — о сравнении истории Джигана с ситуацией Долиной: "Никто никого не называет мошенником"

В Сети уже начали шутить по поводу Джигана, подписавшего брачный контракт, который ему подмахнула Самойлова. Согласно документу, при разводе с женой рэпер лишается всего имущества. Пользователи сравнили эту ситуацию с историей Ларисы Долиной, которая продала квартиру, чтобы отдать деньги мошенникам.

Что сказал о параллели между Джиганом и Долиной Жорин

Адвокат Сергей Жорин представляет в бракоразводном процессе Самойловой и Джигана интересы музыканта. Сейчас юрист пытается опротестовать брачный договор, подписанный Джиганом. Адвокат уверен, что рэпер в тот момент не осознавал, что происходит, поскольку находился под действием препаратов. Джиган как раз проходил лечение в рехабе.

Теперь Джиган просит признать брачный договор недействительным, чтобы не остаться без крыши над головой. Ровно то же самое требовала в суде и Лариса Долина. Только она хотела, чтобы была аннулирована сделка купли-продажи ее квартиры в Хамовниках, ведь она продавала ее, не осознавая своих действий. Но Жорин считает, что сравнивать ситуации Долиной и Джигана некорректно, как минимум.

"Ничего общего с Ларисой Александровной здесь нет. Иначе любое обжалование договора, признание его недействительным в любом аспекте можно сравнивать с Долиной. Безусловно, Джиган не участвовал в таких мероприятиях, о которых говорила Долина. В нашем случае никто никого не называет мошенником", — цитирует Сергея Жорина MK.RU.

Есть ли у Джигана шансы признать договор недействительным?

Сергей Жорин считает, что такие шансы есть. Ведь если брачный договор ставит одного из супругов в заведомо невыгодное положение, это повод признать его недействительным. А если так, то все имущество, нажитое в браке, будет делиться между Джиганом и Самойловой поровну.

"Джигана устраивает такой вариант. Он человек договороспособный и спокойно относится к имущественной составляющей", — сделал акцент Сергей Жорин.

Ранее от друзей Джигана стало известно о брачном договоре, который рэпер и Самойлова подписали несколько лет назад на фоне лечения музыканта в рехабе. В договоре заведомо неравные позиции для супругов. Самойлова выдвинула условие: в случае повторного загула Джигана и развода все имущество, нажитое супругами, остается ей.

То есть, все, что заработано до 2020 года, отходит Оксане. А все, что нажито после, делится поровну. Этим и объясняется спокойствие Самойловой во время бракоразводного процесса. И нервозность на этом фоне Джигана. Ведь он остается без крыши над головой.

А вы как думаете, Самойлова согласится все делить пополам с Джиганом? Ответьте в комментариях.