Джиган потребовал от Самойловой поровну разделить имущество после развода

Громкий поворот в разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер решил переписать правила игры. Чего хочет Джиган от Самойловой?

Брак под прицелом: что требует Джиган

Рэпер Джиган, он же Денис Устименко, требует признать недействительным брачный договор с Оксаной Самойловой. Исполнитель настаивает на разделе совместного имущества поровну.

Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин. Он заявил, что Джиган хочет, чтобы нажитое в браке имущество было поделено между супругами пополам в случае удовлетворения иска судом. В этом случае договор будет аннулирован.

Скандальный брачный договор: все имущество Оксаны

По словам Сергея Жорина, сейчас действует договор, согласно которому все имущество после развода отходит Самойловой. Именно этот пункт стал главным камнем преткновения.

Адвокат отметил, что документ был подписан, когда Джиган находился в "уязвимом состоянии". Причиной он назвал лечение и прием лекарств. По версии защитника, это не позволило рэперу полностью осознавать последствия подписания брачного договора.

Суд затормозил: бракоразводный процесс приостановлен

Суд по бракоразводному процессу, состоявшийся 19 января, уже был приостановлен. Причиной стало требование Джигана о признании брачного договора недействительным.

Адвокат добавил, что сторона Самойловой пока не отреагировала на иск. Переговоров по этому вопросу не велось.

Надежда на мир: что говорит адвокат

Сергей Жорин заявил, что он надеется на мирное урегулирование дела. По его словам, это позволит сохранить между супругами уважение и доверие.

"Мне неизвестна реакция и настрой Оксаны, но я надеюсь, что сторонам удастся урегулировать дело миром. Это самый лучший вариант в таких ситуациях", — отметил Жорин.

Адвокат добавил, что Самойлова и Джиган являются хорошими родителями. А значит, будут действовать в интересах детей.

Что известно о брачном договоре Самойловой и Джигана

Ранее от друзей Джигана стало известно о брачном договоре, который рэпер и Самойлова подписали несколько лет назад на фоне лечения музыканта в рехабе. В договоре заведомо неравные позиции для супругов. Самойлова выдвинула условие: в случае повторного загула Джигана и развода все имущество, нажитое супругами, остается ей.

То есть, все, что заработано до 2020 года, отходит Оксане. А все, что нажито после, делится поровну. Этим и объясняется спокойствие Самойловой во время бракоразводного процесса. И нервозность на этом фоне Джигана. Ведь он остается без крыши над головой.

По материалам "Известий" и "Газеты. ru"

А вы как думаете, Самойлова поступила правильно, заставив Джигана подписать такой договор? Ответьте в комментариях.