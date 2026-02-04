Долину уговорили за 5 минут: стало известно, как именно певицу заставили продать квартиру

В Сети появились фрагменты скандальных записей, связанных с одним из самых громких преступлений года против знаменитости. Речь идет о шестичасовом разговоре певицы Ларисы Долиной с мошенниками, которые вынудили ее продать квартиру. Пока общественности доступны лишь отрывки, но даже по этим фрагментам эксперты смогли дать профессиональную оценку, раскрыв детали психологического воздействия.

Мнение криминалиста

Запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками, которая появилась в Сети, привлекла внимание специалистов по безопасности. Криминалист Михаил Игнатов, ознакомившись с фрагментом, сделал вывод о скорости захвата контроля над психикой артистки.

"Ее могли обработать в течение 5 минут, судя по их напору, умениям и опыту. Они могли такую информацию выдать, что она впала в ступор", — отметил Игнатов.

Возникает вопрос: почему человек с огромными связями и ресурсами не смог прервать опасный диалог? Криминалист Игнатов указывает на ситуацию, типичную для жертв подобных атак. Страх и искусственно созданная иллюзия чрезвычайной ситуации блокируют критическое мышление.

При этом у певицы, по словам эксперта, был очевидный путь к спасению. Игнатов считает, что Лариса Александровна вполне могла бы позвонить кому-то из своих знакомых. Певица — женщина со связями.

"Она столько выступала на всяких концертах, корпоративах у представителей МВД, ФСБ... Могла снять трубку и набрать номер, рассказать, что "какие-то ваши коллеги предлагают поучаствовать в операции", ей бы все разъяснили", — добавил Игнатов.

Молчание адвоката и финал громкого дела

На фоне публикаций с записями адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова предпочла не комментировать ситуацию подробно. Она заявила СМИ, что ей ничего неизвестно о подобных объявлениях по продаже записей.

Что произошло с Ларисой Долиной

Имя певицы Ларисы Долиной уже несколько месяцев не сходит с информационных лент. Повод — мошенническая схема, в которую угодила Лариса Александровна. Под давлением злоумышленников Долина продала свою квартиру в Хамовниках, которая стоила 200 млн рублей, за 112 млн рублей.

Так ей, якобы, велели поступить мошенники. Потом певица осознала масштаб бедствия и обратилась в суд. Сделка купли-продажи была аннулирована. Долина получила свою квартиру назад, а деньги покупательнице не вернула, поскольку уже отдала их мошенникам.

Разразился жуткий скандал. Общественность негодовала из-за такой вопиющей несправедливости. Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат обратились с жалобой в Верховный суд. Инстанция признала сделку купли-продажи действительной. Ларисе Долиной все же пришлось распрощаться с квартирой в Хамовниках.

Сейчас певица жилье арендует, но в скором времени планирует приобрести новую квартиру. На фоне скандала, Лариса Долина начала терять деньги. Концерты певицы массово отменяются.

Один, правда, прошел с аншлагом. Он состоялся в столичном клубе. И там были распроданы билеты даже на стоячие места.

По материалам Aif.ru

