Директор Долиной заявил об угрозах певице: "Некоторые люди заигрались"

Последние события в жизни Ларисы Долиной привели к тому, что певице потребовалась охрана. Причем, усиленная. Директор звезды Сергей Пудовкин рассказал, что Ларисе Александровне постоянно угрожают неизвестные.

Повышенный интерес к Долиной

Сергей Пудовкин заявил о повышенном интересе к Ларисе Долиной. По его словам, часть людей проявляют к певице не совсем здоровый интерес. Не все хотят поддержать звезду, многим просто интересно, как она выглядит в свете последних событий.

"Поэтому меры безопасности на концертах мы действительно значительно усилили", — заявил Сергей Пудовкин MK.RU.

Кто угрожает Долиной?

Эти слова директора намекают на то, что за публичным вниманием к певице кроются и более мрачные мотивы. Особое беспокойство вызывают угрозы, которые, по словам Сергея Пудовкина, исходят от отдельных лиц.

"Один делал заявления на своих страницах, что будет мешать проведению выступления Ларисы Александровны, — добавил Пудовкин. — Его вычислили сотрудники правоохранительных органов и привлекли. Теперь сидит под подпиской. Некоторые люди заигрались".

Ситуация, когда отдельные лица пытаются сорвать выступления и выражают агрессивные намерения, не может оставаться без внимания. Директор артистки подчеркнул решимость действовать в рамках закона.

"Публичные угрозы, которые были высказаны в адрес Ларисы Долиной, получат справедливую судебную оценку. И подобные провокации, надеюсь, больше не повторятся", — заключил Пудовкин.

Ранее Сергей Пудовкин рассказывал, что на первом в этом году концерте Ларисы Долиной был аншлаг. В клубе, где выступала певица, продавали даже стоячие места.

Что случилось с Ларисой Долиной

Лариса Долина попала в эпицентр оглушительного скандала, когда продала квартиру в Хамовниках по заниженной стоимости за 112 млн рублей, вместо 200 млн рублей. Так как мошенники требовали у звезды деньги.

Позже звезда через суд потребовала аннулировать сделку купли-продажи квартиры. И инстанция удовлетворила иск знаменитости. Но уже в декабре Верховный суд постановил, что Лариса Долина должна отдать квартиру в Хамовниках покупательнице, Полине Лурье.

Долина, как могла, затягивала момент передачи ключей Лурье. И все же в январе освободила квартиру.

Скандальная история привела к тому, что публика отказалась ходить на концерты Долиной. Выступления певицы отменялись одно за другим.

А вы бы пошли на выступление Ларисы Долиной? Ответьте в комментариях.