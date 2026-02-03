Долина скоро купит новую квартиру: что об этом известно

Лариса Долина уже в ближайшее время сможет решить остро стоящий перед ней квартирный вопрос. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин. Он намекнул, что снимать жилье Долина будет недолго.

Что сказал Пудовкин о новой квартире Долиной

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию с лишением певицей элитной квартиры в Хамовниках. Он дал понять, что скоро в жизни звезды все наладится. Самое сложное уже осталось позади.

"Ситуация была больная для всех. Но она закончена. Закончена финально… Хотя здоровье и нервы не вернешь. Это касается всех участников этой очень непростой истории. Уверен, что в ближайшем будущем Лариса Александровна постоянным образом решит тот самый квартирный вопрос", — поделился Сергей Пудовкин с kp.ru.

Пудовкин добавил, что Лариса Долина продолжает активно работать. К тому же, звезду поддерживает дочка. Недавно Пудовкин заявлял, что первое в этом году выступление Долиной прошло при полном аншлаге.

В клуб, где состоялся концерт Ларисы Александровны, публика раскупила билеты даже на стоячие места.

Где сейчас живет Лариса Долина

Лариса Долина сейчас квартиру снимает. В беседе с Teleprogramma.org певица призналась, что ей есть где жить. Квартиру она арендует. Звезда дала понять, что это временно. В жилище она перебралась вместе со своими кошками.

Лариса Долина в середине января передала ключи от своей квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Эпопея длилась очень долго. Долина угодила в громкий скандал, когда потребовала аннулировать сделку купли-продажи своей элитной недвижимости. Суд пошел навстречу певице.

Но после скандала и поданной адвокатом Лурье апелляции в Верховный суд, Долиной все же пришлось расстаться с роскошной квартирой в Хамовниках.

А вы рады за Долину, которая скоро решит свой квартирный вопрос? Ответьте в комментариях.