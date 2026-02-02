В какую квартиру переехала Лариса Долина из Хамовников – забрала всех кошек

В недавнем интервью певица рассказала, что сейчас она не покупает новое жилье, а снимает квартиру в аренду, так как на собственную пока не хватает средств.

Где живет Долина сейчас и что она говорит?

В разговоре с Teleprogramma.org Лариса Александровна объяснила свою ситуацию.

"Есть где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду", — сказала она.

Певица не стала раскрывать точный адрес или район, но уточнила, что съем долгосрочный и условия для нее хорошие. Она даже допускает, что со временем может выкупить эту квартиру, если удастся заработать нужную сумму.

Пока же такой возможности нет. Переезжала она не одна — вместе с ней на новое место отправились ее любимые кошки.

Как Долина дошла до жизни съемной?

Эта история — прямое следствие того самого громкого скандала с квартирой. Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, и под предлогом помощи в поимке преступников уговорили продать свою элитную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевести эти деньги им же.

Квартиру купила бизнес-леди Полина Лурье. Долина через суд вернула себе жилье, но Лурье, оставшись и без денег, и без квартиры, дошла до Верховного суда. Тот в декабре 2025 года вынес окончательное решение в ее пользу. В итоге судебные приставы исполнили решение, и певицу с семьей выселили из ее бывшей квартиры.

А как же дорогой отпуск в Абу-Даби?

У многих может возникнуть вопрос: как так, певица заявляет о нехватке денег на жилье, но при этом недавно отдыхала в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Premium на острове Саадият в Абу-Даби? Стоимость проживания там начинается от 300 тысяч рублей за сутки и может доходить до миллиона.