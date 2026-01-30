Продавали даже стоячие места: какой концерт Долиной прошел с аншлагом

Первый концерт Ларисы Долиной в этом году прошел с аншлагом. Об этом заявил директор певицы Сергей Пудовкин. Правда, есть нюанс: выступление состоялось в небольшом столичном баре.

Солидный аншлаг в московском баре

Певица Лариса Долина дала первый в этом году сольный концерт в одном из столичных баров. Певица имела оглушающий успех. Зрители раскупили даже стоячие места.

"На этот концерт продавали даже стоячие места. Впервые в истории этого заведения", — заявил директор Долиной Пудовкин.

Поклонники очень тепло приняли певицу. Ларису Долину они поддерживали аплодисментами и криками "Браво!". Для звезды, попавшей в опалу, такое отношение публики бесценно.

Когда следующий концерт Долиной?

Ближайшее выступление Ларисы Долиной должно состояться уже первого февраля. Оно пройдет на одной из площадок Домодедова. Лариса Долина лично приглашала поклонников прийти на него.

Певица размещала видеообращения в своем телеграм-канале. В нем она признавалась, что дорожит каждым своим зрителем. Откликнутся ли они на мольбы Долиной, скоро узнаем.

Что происходит сейчас в жизни Долиной?

Лариса Долина попала в эпицентр оглушительного скандала, когда продала квартиру в Хамовниках по заниженной стоимости за 112 млн рублей, вместо 200 млн рублей. Так как мошенники требовали у звезды деньги.

Позже звезда через суд потребовала аннулировать сделку купли-продажи квартиры. И инстанция удовлетворила иск знаменитости. Но уже в декабре Верховный суд постановил, что Лариса Долина должна отдать квартиру в Хамовниках покупательнице, Полине Лурье.

Долина, как могла, затягивала момент передачи ключей Лурье. И все же в январе освободила квартиру.

Скандальная история привела к тому, что публика отказалась ходить на концерты Долиной. Выступления певицы отменялись одно за другим. А на днях стало известно, что две квартиры Ларисы Александровны в Латвии могут быть проданы с молотка, в соответствии с новым законом этой страны.

