Долина записала видеообращение к поклонникам: "Я вами очень дорожу"

Певица Лариса Долина на фоне скандала с выселением из квартиры в Хамовниках обратилась к поклонникам. Звезда призвала их приходить на ее концерты. Долина подчеркнула, что очень дорожит каждым зрителем.

Что сказала Долина своим поклонникам

Лариса Долина в своем телеграм-канале записала видеообращение к поклонникам. В кадре она предстала во всем черном. Долина облачилась в приталенный жакет, а на голову надела шляпку. Аксессуар придал дерзости образу Ларисы Долиной. А она потребовалась для обращения.