Долина записала видеообращение к поклонникам: "Я вами очень дорожу"

Певица Лариса Долина на фоне скандала с выселением из квартиры в Хамовниках обратилась к поклонникам. Звезда призвала их приходить на ее концерты. Долина подчеркнула, что очень дорожит каждым зрителем.
Что сказала Долина своим поклонникам
Лариса Долина в своем телеграм-канале записала видеообращение к поклонникам. В кадре она предстала во всем черном. Долина облачилась в приталенный жакет, а на голову надела шляпку. Аксессуар придал дерзости образу Ларисы Долиной. А она потребовалась для обращения.
"Мои любимые мои дорогие зрители. Я вами очень дорожу и всегда жду встречи с вами. Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. Первого февраля я жду вас на своем сольном концерте
Вы и я. Мы вместе с вами споем мои золотые хиты. И вы, конечно, услышите новые песни, премьеры которых состоятся именно на этом концерте. До этого концерта их никто еще не слышал. Жду вас и очень, очень жду", — сказала в кадре Лариса Долина.
Лариса Долина пригласила на свой концерт. Фото: соцсети Ларисы Долиной
Концерты Долиной отменяются
Лариса Долина начала лично приглашать поклонников на концерты на фоне массовой отмены своих выступлений. Зрители не торопятся покупать билеты на Долину. Ранее стало известно, что не состоятся выступления певицы в Москве и Санкт-Петербурге.
Люди не идут на Долину. Почти все места в залах остаются свободными. А раз так, то организаторам выгоднее отказаться от выступления, чем нести издержки и в итоге оказаться в минусе.
Продюсер Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org отмечал, что народ таким образом отреагировал на историю с квартирой Долиной.
К этому моменту Лариса Долина уже передала ключи от своих хором в Хамовниках новой хозяйке Полине Лурье. Но звезда уж слишком затянула процедуру. По решению Верховного суда, Долина должна была освободить квартиру в срок до 30 декабря 2025 года. А по факту Лурье смогла зайти в свою квартиру только 19 января.
