Где теперь живет Долина: роскошный особняк на 20 сотках и три квартиры

После того, как в понедельник, 19 января, судебные приставы официально передали ключи от квартиры в Хамовниках новой владелице, Полине Лурье, главный вопрос звучит так: а куда же переехала сама Лариса Долина? Оказывается, у народной артистки есть несколько вариантов, и потеря московских апартаментов — далеко не конец света.

Главный актив: загородная резиденция в Подмосковье

Основным и самым надежным пристанищем для певицы теперь станет ее роскошный загородный особняк. Этот участок земли в 20 соток Долина приобрела еще в начале 2000-х годов, в элитном поселке всего в 45 километрах от МКАД.

За два десятилетия на этой территории выросла целая усадьба. Сначала певица построила трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Позже рядом появился еще один дворец, который, по некоторым данным, вдвое больше первого. Недвижимость расположена в очень живописном месте — прямо на берегу водоема, что обеспечивает прекрасный вид и уединение.

Другие варианты: квартира в Москве и недвижимость за границей

Конечно, запасные аэродромы у звезды тоже имеются. В Москве у Долиной осталась квартира в районе Лефортово, которую она, согласно имеющейся информации, подарила своей дочери Анжелике и внучке. Вероятно, при необходимости певица может остановиться и там.

Кроме того, в ее активе значатся две квартиры в Латвии, приобретенные около 15 лет назад. Так что теоретически у Ларисы Александровны есть возможность уехать и за границу, хотя ее основной жизненный центр, судя по всему, остается в России.

Новые проблемы: скандал с незаконным прудом

Однако идиллическая жизнь в загородной резиденции может быть омрачена новыми трудностями. Как выяснилось, живописный водоем у дома певицы — предмет спора. Предприниматель Глеб Рысиков уже обратился в природоохранную прокуратуру с заявлением.

Он утверждает, что Долина незаконно обустроила личный пруд в водоохранной зоне безымянного ручья, который считается федеральной собственностью. Если проверки это подтвердят, певице может грозить серьезный штраф.

Эксперт пояснил, что сначала Министерство экологии должно будет рассчитать размер нанесенного ущерба, а затем подать в суд иск о взыскании этой суммы с Долиной. Параллельно прокуратура может потребовать признать часть ее земельных участков незаконными, если окажется, что они "накладываются" на государственную землю.