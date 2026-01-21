Киркоров вспомнил о ситуации с Долиной: "Правильно все расценила и не обиделась"

Поп-король Филипп Киркоров возвращается к роли главного судьи шоу НТВ 'Маска'. В связи с этим он вспомнил об одной истории с певицей Ларисой Долиной, которая была участницей одного из сезонов музыкального проекта. Чем восхитила Долина Киркорова?

Неблагодарная миссия последнего голоса

Работа в жюри для Филиппа Киркорова — это не только яркие костюмы и любимые маски. Членам жюри приходится решать, кто останется в шоу, и выслушивать недовольство артистов.

"И почему-то мне все время выпадает эта ужасная миссия последнего голоса. Это единственное, что я не люблю в этом проекте: когда мне приходится решать судьбу. Это, конечно, самая сложная задача", — поделился Филипп Киркоров.

Он вспоминает особенно острый момент, который возник с Ларисой Долиной. Киркоров тогда сделал выбор не в пользу Ларисы Александровны. Но та с пониманием отнеслась, к его решению.

"Я понимал, что под маской — она, но понимал и то, что должен отдать голос другому. Цою. К счастью, Лариса Александровна — профессиональный, мудрый человек, она правильно все расценила и не обиделась. Но, честно скажу, обиженных бывает много", — добавил Киркоров.

Как Филипп пытается разгадать маски

У поп-короля Филиппа Киркорова есть свой подход к участникам. Он честно признается, что быть экспертом в потоке новых имен сегодня непросто. Он отмечает и изменения в музыкальном пространстве. При этом Киркоров не отказывается от своего опыта.

"Я, конечно, опираюсь на свой музыкальный вкус и слух", — поделился Киркоров.

Но даже это не всегда помогает, потому что, по его словам, "артисты выходят на сцену и за счет профессиональных приемов меняют голос — и делают это очень здорово".

Жюри, шоу и личная драма

Филипп Киркоров является членом жюри "Маски" с 2020 года. Звезда не пропустил съемки даже в тяжелый период траура по Бедросу Киркорову.

По словам артиста, его покойный отец был страстным фанатом проекта. Бедрос Филиппович успел выступить на сцене "Маски" в 2021 году в образе Султана.

Что сейчас происходит с Долиной?

Лариса Долина на днях вернулась с отдыха в Абу-Даби и передала ключи от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. Накануне Долина уже отметилась на концерте. Она выступила на премии "Своя колея" памяти Владимира Высоцкого.

По материалам Starhit

